朱立倫點名盧秀燕接棒　挺盧派批在整人

國民黨主席朱立倫（右二）點名要盧秀燕（右三）接棒。圖為2023台中藍白選將登記參選活動。（中評社 資料照） 中評社台北8月25日電／大罷免大失敗後，打勝仗的中國國民黨主席朱立倫宣布要交棒，且點名國民黨籍台中市長盧秀燕承擔。儘管盧24日立即表達不會選主席，但朱的做法卻刺激到挺盧派，黨內挺盧人士不滿朱點名盧接棒，此舉形同陷盧於不義。因為朱明知盧不會選，還要出這一招，等於是增加盧不選的成本，讓盧不選還要背負額外壓力，“這根本在整人！朱如果還要選，這要盧怎麼挺得下去”？



已宣布要角逐黨主席的孫文學校總校長張亞中說，朱立倫如果不放心繼任人選，亦可再參選，確保路線作為可以繼續。



日前宣布考慮參選的國民黨前副秘書長張雅屏表示，或許朱是擔心交棒過程如果含糊不清，會消磨黨員心智，讓黨內朝負面方向發展，對誰都不利。目前黨內最大期待值就是盧，所以朱才去點名盧。但特別點名接班的作法，不是民主政黨黨魁該講的。他寧可相信朱是在反罷勝利後為了凝聚黨內，所以提出大家都期待的人選，政治宣示意義比較大。



同樣宣布要參選黨主席的張亞中則認為，朱作為黨員，有表達支持誰選主席的自由與權利。且朱自己也有參選資格，有權利參選或不再參選，“如果他放心不下未來可能的接任人選，亦可再參選，以確保他的路線與作為可以繼續”。



表態選主席的前彰化縣長卓伯源指出，盧是目前在各方面條件，最有政治實力的黨主席人選，朱點名她交棒不意外。盧不選，可以體諒盧認為守土有責，要好好當家，照顧支持她的市民，深有同感。



同樣表態參選的鄭麗文則表示，朱已表態要交棒，那她會做好接棒的準備，感謝朱立倫的辛勞付出。



根據《中時新聞網》報導，黨內人士分析，即便朱帶領國民黨反罷成功，黨內仍不信任他的領導，擔憂朱續任主席，2028還是不會政黨輪替，因此挺朱續任的聲音難成氣候。朱要連任，只能靠盧表態力挺，是朱續任主席唯一名正言順的可能，所以才出招逼盧表態挺朱，朱才能順勢連任。但顯然盧對政治的理解仍然高明，沒有中朱的套路。



但朱的做法卻刺激到挺盧派，黨內挺盧人士不滿朱點名盧接棒，此舉形同陷盧於不義。因為朱明知盧不會選，還要出這一招，等於是增加盧不選的成本。讓盧不選還要背負額外壓力，“這根本在整人！朱如果還要選，這要盧怎麼挺得下去”？



藍營資深黨工感嘆，黨內大咖紛紛走避黨主席職務，對於國民黨感覺像是“可割可棄”的棄婦一般，明明是大勝卻無人要承擔，令人憂心。