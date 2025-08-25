罷免敗綠“立院”黨團改組？柯建銘：做到明年

民進黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北8月25日電／綠營發起的大罷免第二波投票再度慘敗，民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤24日下午表示，“立院”黨團必須進行幹部重組，因此將不再續任黨團幹事長職務；黨團書記長陳培瑜也跟進表態辭黨團職務。而民進黨團總召柯建銘對此回應，民進黨團總召是一年的，所以做到明年，謝謝指教。



對其他黨團幹部辭職，柯建銘說，“全部慰留，只剩下一週辭什麼辭？朝小野大衹有不斷戰鬥”、“全部慰留啦！他們全部表現都100分啦，都慰留”。



根據《中時新聞網》報導，綠營發起的大罷免第二波投票再度慘敗，連同重啟核三公投情況也不盡理想，“賴政府”將啟動“內閣”改組。國民黨“立委”王鴻薇認為，民進黨“立法院”內不只其黨團總召柯建銘要被檢討，包含綠委吳思瑤、沈伯洋、王義川如果能繼續連任，並沒有真正為大罷免檢討真正的失敗原因。



民進黨“立委”蘇巧慧24日則說，柯建銘的經驗與資歷，其實是民進黨內非常非常重要的資產，他的地位其實也是無人可以取代，現在的困難真的是越來越多，她相信未來柯建銘也會和民進黨團大家一起努力，想出下一階段應該要做的方向。



吳思瑤24日下午於臉書發文表示，借用葉霸老師的話，“我們不是失敗，只是還沒有成功”。她提及，“黨團也是執政團隊一份子，我主張‘立院’黨團也必須進行幹部重組，擴大參與，重整隊形，對內強化整合，對外增進溝通。我個人將不再續任黨團幹事長職務。”



依據民進黨團規定，總召是一年改選一次，而幹事長、書記長則是每會期改選。