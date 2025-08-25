盧秀燕朱立倫都不選怎辦？傳在接觸代理人

國民黨主席朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北8月25日電／中國國民黨在726、823大罷免順利取得“完封”戰果後，黨主席朱立倫宣布交棒、並罕見的點名台中市長盧秀燕接棒。由於近年國民黨幾乎未曾出現黨主席點名交棒者的先例，此舉不僅引發挺盧派不滿，盧也在當晚火速接招，隔天就強調國民黨是民主政黨，黨主席職位不宜指定“欽定”參選。



國民黨內一說法，指盧秀燕若堅持不選，朱陣營也不排除推“代理人”，包括藍營部份“直轄市長”桃園市長張善政、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等人都被點名。若這些縣市長擔任黨主席，朱團隊人馬就仍有機會留在黨中央，延續朱立倫路線，人事變動幅度不會太大，可避免新手上路的陣痛期。



根據《中時新聞網》報導，曾參與2024大選操盤的藍營知情人士分析，朱陣營可能是對盧陣營遲未表態“急了”才兵行險招，畢竟回顧國民黨史上，從未有現任黨主席明白指定誰是最適任下屆黨主席，即使前主席李登輝因敗選被黨內逼宮，也未曾指定連戰為下屆黨主席，放眼江啟臣、吳敦義、洪秀柱都不曾如此。



至於盧陣營隔日雖接下朱拋出的球，但面對媒體追問盧如何看待朱勸進，盧卻未按預先準備的稿子唸，被解讀她是胸有成竹，盧也果然用上“不宜欽定參選”字句給朱軟釘子，雖然盧仍感謝朱的器重，但遣詞用字中暗藏機峰，畢竟所謂“欽定”一般是指“上對下”的命令用語，盧陣營未必能認同。觀察在朱前一晚發言後，立即有媒體披露“中部政壇人士”無法理解朱為何在大罷免剛結束就急勸進盧，似印證盧營似也對朱的險招不以為然，還動了肝火。



盧秀燕宣佈不選，“挺盧派”龍頭之一、前國民黨秘書長李乾龍受訪時回應，黨內最大公約數仍是盧秀燕，相信她能帶領藍營在2026勝選，並在2028年重返執政，黨內從未放棄勸進。媒體追問，若朱交棒後又爭取連任，他是否也支持？李乾龍四兩撥千斤回應，還不到最後關頭不便表態，須尊重全黨意見。據瞭解，李乾龍也很好奇，因為朱確實沒提到交棒後是否還會再選。