美前官員：特朗普的不可靠讓所有盟友不安

高登指出，特朗普不可預測，甚至可能出賣台灣。但台灣仍有3張牌可以打。（Foreign Policy網站） 中評社台北8月25日電／美國《外交政策》（Foreign Policy）期刊21日發表美國智庫布魯金斯研究所學者、前美國副總統賀錦麗國安顧問高登（PhilipH.Gordon）的專文。高登強調，特朗普的不可靠和不可預測，讓所有盟友不安。讓台美關係破裂，甚至出現美國出賣台灣的情況。隨著特朗普態度搖擺，台灣仍有3張牌可以打，降低風險。



高登投書《外交政策》期刊，以“特朗普可能出賣台灣—該如何避免”？為題提到，隨著特朗普處理烏克蘭的外交方針持續混亂，歐洲不是唯一感到緊張的群體。如果有哪個群體應該擔心自己在這個日益混亂、美國安全保障不再像以往那樣穩固，那就是2，300萬台灣人民。



高登指出，特朗普雖在第一任期表達對台灣表態支持，在第二任期立場似乎有所轉變。近期拒絕賴清德過境美國、取消於華府會見台“國防部長”顧立雄、批准輝達H20晶片對中出口、對台課徵高於歐日韓的關稅等。若特朗普執意為促成特習會而採取讓步，縮減對台軍售，或公開反對“台獨”來釋出善意都可能成為選項，也直接將台灣當成美中貿易談判籌碼。



高登還提到，台灣現在內部政治的撕裂，讓局勢更危險。來自中國大陸的壓力加劇民進黨與國民黨的分歧：民進黨主張進一步強化主權論述，國民黨則主張加強與北京接觸。雙方彼此互相攻擊，甚至用納粹來類比對方，凸顯台灣內部在政治合作上的難度。



高登觀察到，台灣輿論出現轉變，今年春季民調顯示，近6成民眾不再認為美國是可信盟友，比去年增加近10個百分點。高登建議，在這場“完美風暴”下，台灣可採取的選項有限，但仍有3張牌可打：

