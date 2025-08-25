盧朱不選黨主席　胡志強臨時取消行程受關注

前台中市長胡志強。（中評社 資料照） 中評社台北8月25日電／被視為最可能代表中國國民黨選2028大選的國民黨籍台中市長盧秀燕，24日正式宣佈不參選下屆國民黨主席，讓才剛挺過726、823大罷免而歡欣鼓舞的國民黨，再度陷入陰霾將至的不確定氛圍中。曾經被外界提起的前台中市長胡志強，在823大罷免前一周卻傳出臨時推遲出境行程的訊息，讓外界好奇，是否會選黨主席。



《中時新聞網》報導指出，隨著盧公開宣佈不選黨主席，黨主席選舉將上演“群雄角逐”，黨內開始臆測誰才是盧屬意的“造王者”？值得注意的是，曾經被外界提起的前台中市長胡志強，原本在半年前就安排於823大罷免結束後出境行程，但在823大罷免前一周卻傳出臨時推遲行程的訊息，讓外界好奇，曾指盧是他心目中明日之星的胡志強，是否會選黨主席，接棒替盧“造王”的角色。



政壇對盧是否會選黨主席的討論已經延續個把月，各種對盧選或不選的優劣點、盧的可能應對方案，都已鉅細靡遺的被討論過，但盧面對外界勸進，口風超緊，導致盧終於親自宣布不選黨主席，仍有藍營挺盧要角對盧的決定驚呼不解，惋惜盧沒選黨主席、錯過創造歷史關鍵時刻。



挺盧派在勸進盧不選後，退而求其次，盼望盧能找代理人參選，在此之下，誰才是盧秀燕心中的最適代理人，也成為黨內討論議題，首先被提到的就是，與盧曾有“政治師徒兼盟友之誼”的前台中市長胡志強。



知情人士透露，因健康因素已有段時間淡出政壇的胡志強，5月下旬先是舉行新書發表會，除了公開肯定盧秀燕是他心中的明日之星，也暢談他對兩岸與政治理念的思考，然後在726大罷免時，也替“台中三子”廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人站台，若不仔細注意觀察，很難發現胡的走路姿勢仍有點不自然，更難想像，這肇因於2002年他因奔走市長公務輕微中風，如今幾已恢復。

