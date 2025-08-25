藍委轟宜蘭設陸域風機破壞生態　抗爭說明會

台亞風能旗下“宜風電力公司籌備處”規劃在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮設置14部陸域風機。（照片：藍委吳宗憲辦公室提供） 中評社台北8月25日電／台亞風能旗下“宜風電力公司籌備處”規劃在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮設置14部陸域風機，將於9月2日在五結鄉舉辦說明會。消息傳出後，中國國民黨籍“立委”吳宗憲將帶領居民抗議，守護宜蘭子孫的健康及美麗海岸線。宜蘭縣代理縣長林茂盛24日強調，縣府會嚴格把關、與縣民站在一起反對設置；縣議會議長張勝德表示，宜蘭人要自己決定家園未來，不能讓風機破壞生態。



林茂盛24日指出，近期傳出有業者有意在宜蘭海岸推動“宜風陸域風力發電計劃”，但目前該案尚未送到縣府，如果日後進入審查，縣府將嚴格把關，並與縣民站在一起，反對設置風力電廠，共同守護宜蘭的好山好水與美麗海岸線。



張勝德也說，他堅決反對風力發電，台亞風能應該充分與地方居民溝通，不能毫無討論就自行推動開發，“宜蘭的事情應該由宜蘭人決定”。



張勝德指出，風機恐破壞漂亮的海岸線，並可能產生低頻噪音，宜蘭又是多颱風地區，風機安全令人質疑，條件並不適合，縣民絕對不會贊成破壞生態、影響健康與生活品質的開發案。



吳宗憲也公開表態，強調將帶領居民“逆風前行”，表達強烈抗議。他指出，彰化縣是台灣陸域風機最密集地區，沿岸有117座風機，另有90座正在申請，對漁產與居民生活造成嚴重衝擊。“中研院”2018年的研究於2021年刊登於國際期刊《Nature portfolio》，證實低頻噪音會引發頭痛、耳鳴、睡眠障礙，並增加癲癇與心血管疾病風險。



吳宗憲表示，現行法規僅規範風機距離建築物500公尺內必須送交環評，但對農地、養殖區與風景區並無限制，宜風計劃中的部分風機恐不足500公尺就鄰近民宅，居民生活勢必受影響。他質疑部分業者開發恐存在“炒作套利”模式，台亞風能在彰化芳苑鄉外海的環洋風場，就曾在通過環評後，將80%股權轉售給法國電力再生能源集團。



近期台東大武鄉民眾也因台亞風能規畫設置33支風機，在環評前說明會強烈抗議並高喊“滾出去”。吳宗憲強調，西部已有明顯抗爭與生態衝擊，東部不應重蹈覆轍，“為了世世代代宜蘭子孫的健康以及美麗海岸線，我們都不是局外人。”