陳文茜：只要非朱　有這三條件者都比盧恰當

媒體人楊艾俐在臉書發文談到，盧秀燕不接國民黨主席一事。(照:楊艾俐臉書) 中評社台北8月25日電／中國國民黨主席將於10月18日改選，被黨主席朱立倫公開點名接棒的台中市長盧秀燕，昨天正式宣布不參選，引發熱議。資深媒體人陳文茜表示，“只要不是朱立倫，不是扯後腿的人，有一定的能力，沒有太多野心的人，都比盧秀燕恰當”。她並解析如果盧秀燕接黨主席的影響。



陳文茜認為，盧秀燕過去沒有黨務經驗，黨主席一職，她必須全力以赴，其次，在新冠疫情期間她表現大好，聲望抬頭，但之後沒有顯著政績，因此在未來一年多巿長任內，更要全力以赴。



盧秀燕24日表示，台灣現在面臨非常嚴重美國關稅重創，在這場經濟危機當中，中部地區是首當其衝，這場關稅大海嘯已經來臨，經濟正在惡化，所以必須堅守崗位，陪伴產業、市民度過難關。她並強調2次，“最困難的時候媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到”，也說“即使我不選黨主席，只要黨有需要，我也會在”。



資深媒體人楊艾俐昨天上午在臉書發文談到，朱立倫懇請盧秀燕要接，盧秀燕不接一事，陳文茜則在下方留言表示，“想參選的人，不是沒有，和前黨主席洪秀柱當時狀況不同。盧秀燕若身兼市長和黨主席，兩個角色都不會做好。如果台中發生什麼事故，她的不夠專心將是眾矢之地。對她2028風險太大。”