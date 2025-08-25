台工具機業引爆淘汰賽　近50年首見

2025年1-7月台灣工具機出口統計。（照片：台灣工具機暨零組件工業同業公會網站） 中評社台北8月25日電／美國對台課徵20%疊加關稅，引起產業震撼，台灣工具機業淘汰賽悄然引爆。多家業者透露，今年上半年發生虧損，為創業40、50年來首見，工具機廠靠著先前獲利還有底氣撐，眾多上游零件廠大掉單，周休五日已成常態。工具機業現況是沒單等死、接單找死，“沒有最慘，衹有更慘”。



根據《中時新聞網》報導，程泰集團會長楊德華、台中精機董事長黃明和等人認為，美國對等關稅、新台幣匯率遽升，衝擊台灣工具機業的程度，更甚於1980年代雷根執政時期的廣場協議，對台實施VRA（自願出口限制）配額管制。



據指出，台灣工具機業去年沒有等到景氣復甦，不少工具機大廠因無新增訂單下，鼓勵員工周五休年假，形同變相放“無薪假”，“做四休三”逐漸變成常態，甚至蔓延至許多創業超過50年工具機老廠。



今年以來工具機業的接單狀況未見改善，又面臨新台幣匯率遽升及對等關稅衝擊，業者從“做四休三”進化為“做三休四”，許多上游零件廠更慘到“周休五日”，近期陸續通知準備年底前關廠。



工具機廠憂心，產業還沒等到景氣好轉之前，供應鏈可能已經先斷鏈。



不少工具機廠主管表示，為反映新台幣升值與對等關稅實施而增加的成本，台灣工具機廠被迫漲價至少10%，嚇跑許多客戶，紛紛轉向日本工具機廠下單。業界形容，台灣工具機業者正陷入沒訂單等死、接單就賠錢找死的困境。



瀧澤科、百德二家股票上櫃工具機廠，近期先後申請縮減工時度小月，引發市場關注。市況不好，工具機業界流言四起，被點名的東台表示未考慮裁員，並表示PCB廠因應泰國訂單增加，短期需求暢旺，將調度其他單位人力支援出貨。