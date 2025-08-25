罷免失敗　綠黨團幹部吳思瑤、陳培瑜去意堅

綠委吳思瑤（右）與陳培瑜受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月25日電（記者 鄭羿菲）726、823大罷免大失敗後，民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等黨團幹部陸續請辭不續任，黨團總召柯建銘已表態，黨團總召任期是一年，將“做到明年”，而副幹事長王義川則未表態。吳思瑤、陳培瑜25日受訪時表達，柯建銘有打電話溝通、慰留，但2人均去意堅決。



媒體追問，宣布請辭是否逼宮柯建銘也請辭總召？吳思瑤說，依照黨團內規，黨團六長（不包括總召）是依會期決定是否續任或推舉票選，不需要貼上什麼逼宮的標籤。賴清德已決定要有四大調整，黨團也須返檢討，調整戰力重新改造，但她會做到30日會期結束。至於總召的部分，不是她能評論的。



綠營今年初掀起726、823大罷免，接連遭遇失敗，台灣社會除要求“內閣”改組聲浪越來越大，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的去留與否，也成社會焦點，但柯建銘已揚言“做到明年”。不過，吳思瑤、陳培瑜已開第一槍請辭，副書記長郭昱晴、林月琴與副幹事長林楚茵也陸續宣布不續任，民進黨團七長僅剩副幹事長王義川未表態。



吳思瑤25日受訪時神情比過往愉悅，數度與媒體笑說“以後會懷念你們怎麼辦？”、“好依依不捨”，吳思瑤表示，柯建銘昨天打了很多電話給她，但她不敢接，剛剛柯打來她有接，就是交代今天重要的會議議程。她也是刷新民進黨團的紀錄，連續三個會期擔任幹事長，行政立法應一體，既然行政團隊要人事改組，黨團為補強戰力，也應展現新氣象。



吳思瑤自嘲說，她這1年半來非常刻苦，“比阿信還更命苦”，但是非常珍貴的學習與歷程。當社會期待民進黨反求諸己，民進黨團也應反省與檢討，唯有端出更好的戰隊，才能回應社會期待，及新會期的新挑戰。