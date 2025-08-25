賴蔡會晤　吳思瑶：民進黨禍福與共

民進黨黨團幹事長吳思瑤受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月25日電（記者 鄭羿菲）726、823大罷免大失敗後，台灣社會聚焦檢討民進黨，民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤25日仍強調，大罷免是公民發起，過去創造出可歌可泣的歷史，是台灣驕傲的民主經驗，即便最後以挫敗收場。



至於蔡英文昨天赴賴清德官邸會晤，蕭美琴也在座，她說，民進黨禍福與共，遇到阻礙不論前後任“總統”，都是為了所愛的台灣。



綠營今年初掀起726、823大罷免，民進黨也連續長達超過半年的時間宣傳“大罷免大成功”，在726、823投票接連遭遇失敗，台灣社會要求“內閣”改組聲浪越來越大，檢討也聚焦民進黨。



吳思瑤25日接受媒體訪問表示，大罷免是公民所發起，當公民主動串連，有任何人或任何政黨可以阻擾或主導嗎？大罷免的本質是公民發起，與中國國民黨發動的大惡罷不一樣。大罷免至今仍是台灣公民運動史上非常難能可貴的一頁，不要否定公民社會在大罷免過程中創造出可歌可泣的故事，她不會用否定的態度看待大罷免。



媒體問及，蔡英文昨天與賴清德、蕭美琴在官邸會面，吳思瑤說，這就是民進黨禍福與共，成功的時候大家一起開心慶祝，在落敗遇到阻礙時，不論前後任，我們都是為了所愛的台灣。蔡英文與賴清德會面，也難得看到賴清德臉上有輕鬆愉快的笑容，她覺得非常開心。