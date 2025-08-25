許淑華籲賴清德4個調整　民生優先

南投縣長許淑華主持縣務會議。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月25日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天主持縣務會議，盤點民進黨政府刪減地方政府補助款的相關影響，她表示，南投縣府的自主財源僅佔縣政總預算的15%，多數為統籌分配稅款及補助款，補助款遭刪減，對縣政推動會造成負面影響，她呼籲賴清德要實踐施政“4個調整”，以民生為優先，停止政治鬥爭，“行政院”與“立法院”要放下對抗，攜手合作，以利各縣市發展。



許淑華25日主持縣務會議，針對補助款遭刪減問題表示，在整個南投縣政府的預算的比例方面，分為幾個重要財源，按比例大小依序為統籌分配稅款、一般性補助款、計劃型補助款、自主財源。



許淑華指出，南投縣政府的自主財源，因為財政結構問題，僅佔15%，大部分要仰賴統籌分配款及一般性補款，在今年3月份“立法院”通過新版本的《財政收支劃分法》，幫助地方政府提高統籌分配款數額，讓地方政府的財源增加，但“行政院”卻在今年5月以此為理由，刪減地方政府的一般性補助款，南投縣被刪減金額高達新台幣35億元，迫使整個下半年度的施政計劃受波及。



許淑華提到，現在看到“行政院”向“立法院”提出追加預算解決一般性補助款缺口，據瞭解，“立法院”應該會予以通過，南投縣政府可望恢復原本被刪除的35億元補助款。而今年縣府計劃要清償舉債，目前還有近30億元負債，雖然財源方面出現變數，但她仍會設法在今年完成償債目標。

