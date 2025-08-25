許宇甄：藍打大選要籌1億多　盧秀燕最適合

藍委許宇甄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席難產，國民黨組發會主委、“立委”許宇甄25日表示，國民黨主席朱立倫認為國民黨籍台中市長盧秀燕是最好人選，朱已完成工作，團隊是同進退，沒誰帶走的問題。黨主席面對重大選舉，要募款1億多元新台幣，但現在黨產被沒收，希望有最適當的人選。



國民黨主席選舉領表將於9月4至5日，10月18日投票，11月1日舉行全代會正式交接。朱立倫23日喊出交棒盧秀燕，但盧秀燕婉拒。目前已表態參選的人有鄭麗文、張亞中、卓伯源、孫健萍，尚有許多人選也被點名。



許宇甄25日在“立法院”受訪表示，朱立倫任期4年圓滿在結束，朱立倫在2022年輔選15名縣市首長順利當選，2024使國民黨成為“國會”最大黨，反罷免也成功達成32比0，朱會順利交棒，並認為盧秀燕是最好人選，不管各方面條件都是。



許宇甄說，對黨主席來說，要籌募資金，黨產已被沒收，主席要募款1億多元面對重大選舉，包括“總統”、“立委”罷免選舉等，都需要額外籌募競選款項，平常有很多的組織各項活動，全台22縣市黨部，因此黨主席要募款、還要有人格高度的聲望。大家一致認為符合主席條件的是盧秀燕。

