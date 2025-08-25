賴士葆轟卓榮泰不下台　對幹“立院”讓台空轉

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月25日電（記者 張穎齊）美國課徵台灣20%對等關稅且需疊加原關稅，台官方稱還在談判中。中國國民黨籍“立委”賴士葆25日表示，台美關稅一直都黑箱談判，不僅是疊加關稅，還傳出要加碼投資美2500億美元等，美國也點名汽車、農產品要零關稅開放。但“行政院長”卓榮泰執意當院長，還在跟“立院”對幹，讓台灣一直停滯空轉，搞大罷免，又要對軍人加薪提“釋憲”。



賴士葆25日在“立法院”受訪表示，針對疊加關稅，傳出加碼投資美國2500億、來要買天然氣等，都是從媒體上得知，其他一無所知，對台灣的製造業、勞工、農民都影響。“行政院副院長”鄭麗君開記者會也都沒說，美國有點名汽車、農產品零關稅，可是“行政院”都黑箱。



賴士葆說，疊加關稅已生效，到底持續多久？持續到中美談判？是11月嗎？“政院”要跟人民講清楚，廠商都在放無薪假了。



賴士葆也痛批，卓榮泰應該下台，但卻被賴清德慰留，卓榮泰還在與“立院”對撞，從“國會”改革法到現在軍人加薪，都要提“釋憲”案，23日罷免投票結果，已看到社會反彈的力量，但卓榮泰使台灣雞犬不寧、國家停滯，卻都沒道歉，還是要對幹，讓台灣空轉，執意要當院長，要如何與“立院”良性互動？還有“內政部長”劉世芳提出“兩國論”，讓台海關係緊張，也是大罷免大失敗的原因，這新潮流陳菊的愛將劉世芳一直在幫賴清德做想做的事，卻還非常頑固與在野對抗、沒被換下來。