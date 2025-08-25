吳思瑤不續任幹事長駁逼宮　勿無限上綱

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月25日電／726、823大罷免大失敗後，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤宣布不續任黨團幹事長。吳思瑤今天受訪表示，她726投票後就在思考應交棒，且根據黨團內規，幹事長、書記長的任期是以會期為單位，本來就會重組，不必無限上綱說這是要逼宮還是逼誰。



核三重啟公投與7位國民黨“立委”罷免案均未通過。民進黨“立法院”黨團正副幹事長、正副書記長23日表示，將卸下職務；民進黨團總召柯建銘當天下午回應說，朝小野大每一戰都是困難的，大家要團結不要失志。



吳思瑤今天在“立法院”接受媒體聯訪，對於是否接受柯建銘慰留，繼續擔任幹事長等議題，作相關說明。



吳思瑤表示，昨天柯建銘打很多通電話給她，但不敢接，她剛質詢完就接到柯建銘的電話。



吳思瑤說，根據民進黨團內規，正副幹事長、正副書記長的任期是以會期為單位，因此民進黨團每個會期都會重組戰力與部隊，這都是正常不過的事情，且她應該是刷新民進黨團的紀錄，連續3個會期擔任黨團幹事長。



吳思瑤表示，行政立法一體，當行政團隊人事改組、黨務部門補強戰力下，社會也期待看到民進黨團的新氣象，她當然期待未來黨團在很多的運作機制可以更精進。



吳思瑤說，做這個決定其實很煎熬，因為很多工作都有延續性，在新的會期是必要繼續推進，但她覺得該放手，應該讓新血注入黨團，帶來新的氣象。



媒體追問是否會婉拒慰留？吳思瑤說，這個會期到8月底，她會先把眼前的工作做好，她也覺得難為柯建銘了，黨團幹部是由黨團成員推選或改選，尊重黨團成員，也不用怕找不到人擔任，一定找的到比她更好的人。



至於外界關注總召是否調整？吳思瑤說，黨團的正副幹事長、正副書記長的任期是以會期來計算，因此民進黨團每個會期都會面臨是否要續任或重新推舉票選等狀況，每個會期都有幹部重組的必要。如果把每個會期理所當然要進行的人事作業，貼上逼宮還是逼誰，這實在太沒有必要，不需要把每個會期都要進行的正常事情無限上綱到逼宮。



吳思瑤說，其實在726罷免投票後，她就在思考卸下幹事長這個職務，交棒給更強大或是能發揮不同功能的黨團成員，但考量後來還有823的公投與罷免投票，要陪公民罷團走到最後一哩路。

