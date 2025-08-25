高金素梅促拒與美貿易　卓榮泰不認同

高金素梅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月25日電（記者 張穎齊）美國課徵台灣20%暫時性關稅，尚在談判最終稅率。無黨籍“立委”高金素梅25日質詢指出，台灣應拒絕美國市場，把錢省下來建設台灣，也還有86.4%的世界市場。“行政院長”卓榮泰答詢，美國是世界大市場，台灣也有自己的財政考量，從中國回到台灣的產業、再與美國貿易都在成長。



卓榮泰25日赴“立法院”提出“台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估”專案報告並備詢。



高金素梅質詢，美國總統特朗普發動全球關稅戰，台灣安心嗎？蔡英文說雞蛋別放同一籃子，結果推出新南向政策，賴清德提出脫中入北。台美貿易順差上半年達552億，全年可望破千，但她認為政府眼光短淺，想改變馬英九親美友陸、日政策，兩岸經貿緊密，大陸恐取消ECFA海峽兩岸經濟合作架構協議。民進黨一直以為大陸會窮台，結果窮台的竟是民進黨最親愛的特朗普，連根拔走台積電，戳破民進黨說大陸窮台謊言，又面臨疊加關稅。



高金素梅還說，蔣經國留下十大建設，但民進黨為何讓美國予取予求？應拒絕與美國貿易往來，把被美國勒索的4千億美元投資台灣自己，美國只佔世界市場13.6%，還有86.4%的世界市場，台灣拒絕美國，即可不用吃美國的毒豬、牛、基改食品，巴西、印度都這麼做了，別再說她疑美論，特朗普都在笑大家排隊親他屁股。

