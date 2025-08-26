黃國昌執行2年條款　蔡壁如：不想當壞人

民眾黨創黨元老、中央委員蔡壁如。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月26日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨前主席柯文哲定下的不分區“立委”“兩年條款”，民眾黨創黨元老、中央委員蔡壁如接受中評社訪問表示，民眾黨主席黃國昌應該是不想當壞人，但確實要讓黃決定是否暫緩太為難了。至於外界擔憂接任的7席白委戰力問題，現在下定論還太早了，只要黨團智庫幕僚這批影子軍團多穩定留任，影響應有限。



蔡壁如曾是台大醫院附設醫院加護病房護理師，與台灣民眾黨前主席柯文哲任職台大醫院共事近30年。柯文哲2014年當選台北市長後，隨著柯進入台北市政府，任職市府顧問、柯辦主任。2019年柯文哲成立台灣民眾黨，2020年蔡壁如成為民眾黨不分區“立委”，2022曾任民眾黨選戰小組召集人，2024年出任中國國民黨籍台中市長盧秀燕市政顧問，現為民眾黨中央委員。



“黃國昌大概是不想當壞人，但要黃下令執不執行‘兩年條款’，都太為難了。”蔡壁如接受中評社訪問表示，民眾黨有沒有兩年條款，她無法回答，但至少2020年的時候沒有，現在事過境遷來看，兩年條款最大的變數是柯文哲遭羈押，繼任的黃國昌是利害當事人之一，要由黃下令做變動，太為難了，壓力也太大了。



蔡壁如認為，若要暫緩兩年條款，應該年初就要成立評核單位對現任8席白委的表現，由下而上地由黨代表定期評核是否留任，現在已來不及。



蔡壁如說，柯文哲當初規劃兩年條款，是為了小黨培育人才，“立法院”是一個擴大人才訓練的地方，現在黃國昌決定“任何變動由柯文哲決定”，優點除了政治誠信外，也能讓後面各行業翹楚的7席不分區準“立委”能多加歷練，且推動各行業所需的立法，如同2020年她與其他4席白委到“立法院”完成《精神衛生法》等。



蔡壁如指出，缺點在於，現在外界憂慮後面7席要接任的政治素人的即戰力不那麼穩定，這是因為黃國昌太過亮眼，但2022年委高虹安當選新竹市長後請辭，由前白委陳琬惠接任，大家會說陳後續表現的戰力不好嗎？現在要說接任的人選戰力不好，都太早下定論了，且各界現在對後續7個人都抱有高度期待，也會鞭策他們更進一步去表現。