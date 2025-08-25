聽完賴清德823談話　李艷秋喊3個不相信

大罷免大失敗，李艷秋表示，有三個不相信，其實最該打掉重練的是賴清德。（照片：李艷秋臉書） 中評社台北8月25日電／民進黨大罷免以大失敗收場，重啟核三公投雖未通過，但同意票輾壓不同意票。賴清德23日晚間發表談話指出，將加速“核安會”制定相關辦法，並請“行政院長”卓榮泰留任，重組更有效率的“內閣”。資深媒體人李艷秋25日在臉書發文指出“三個不相信”，李艷秋說，“不相信賴清德願反省”、“不相信會換有能力‘內閣′”、“不相信會把民生經濟放優先”，賴清德談話裡，很清楚告訴大家，不屑道歉，表示沒有反省，也不覺得有錯，這場大罷免，其實最該打掉重練的是賴清德。



李艷秋表示，大罷免最終以32:0完封。不少人以為，執政黨鬧夠了吧？可以開始好好做事了吧？可以不要再鬥了嗎？可以給老百姓過點安靜的日子嗎？其實在賴清德大罷免大失敗的談話裡，很清楚的告訴大家，答案是不。



李艷秋指出，分享幾點觀察，第一“不相信賴清德願反省”。賴清德感謝百萬連署者，也向罷團致敬，希望朝野都能聽到百萬人民的期待。這段話超搞笑，當真把不同意罷免的290多萬票當雜質嗎？這些票不是民意？民眾在這段期間被騷擾、咒罵、分化、戴紅帽，不值得賴清德一句抱歉嗎？這段時間被煽起的仇恨，賴清德沒有一點慚愧不安嗎？



李艷秋表示，這些人寧願被貼上“中共同路人”的標籤，也要站出來對“賴政府”說NO，賴清德不屑道歉，表示沒有反省，也不覺得有錯，會繼續用執拗偏狹的方式硬幹。



李艷秋認為，第二“不相信會換一個有能力的‘內閣′”。賴清德說要啟動“內閣”人事改組，但堅持慰留“行政院長”卓榮泰。這真是神邏輯，所有人都知道賴清德在幕後推動大罷免，大罷免大失敗，就是對賴的不信任投票，人民罷不了“總統”，“行政院長”下台謝罪，剛好而已。



李艷秋說，何況這個“行政院長”，正事不幹，到處宣講大罷免，“內閣”螺絲滿地，官員胡言亂語，無能又自傲，全面重組也不為過，只不過賴清德用人圈狹窄，各派系要雨露均霑，經過大罷免完封，有能之士還願意跳火坑嗎？所以換不換都無所謂，一代不如一代是必然。



李艷秋表示，第三“不相信賴清德會把民生經濟放優先”。如果賴清德顧念民生經濟，就不會選後立刻發動長達一年的大罷免、不會引領黨內及青鳥側翼，把不同意的人民抹紅；在他們用反智言詞羞辱民眾智商時，賴清德會出面阻止、會在726大罷免大失敗後，即刻收手，不鼓動再戰823；賴清德會把關稅的進展向大眾說明清楚，會真實地告訴大家電費和物價會漲多兇？



李艷秋批評，該做的沒做，不該做的他都做，賴清德是隻“鬥雞”，未來三年，大家覺得會轉性？還是更瘋狂的鞏固權力？



李艷秋強調，這場瘋狂的大罷免中，討厭民進黨的氛圍形成，但其實最該打掉重練的，是賴清德，可惜賴沒有把握機會，最多就只能當萊爾(Lier)校長了。



最後，李艷秋提到，還有一件事很重要，拜託可以不要換掉柯建銘和吳思瑤嗎？看他們說話，是生活裡很重要的娛樂。