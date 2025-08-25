前議長遭判刑　張麗善：要重新思考能源政策

雲林縣長張麗善。（中評社 資料照） 中評社台北8月25日電／前雲林縣議會議長沈宗隆因綠能收賄案遭判刑，對此中國國民黨籍雲林縣長張麗善25日表示不樂見這樣的情形，從這當中，我們希望政府針對能源政策要重新去思考，尤其美國總統特朗普最近提到所有的再生能源是一個世紀大騙局，希望對核能重新定位，是不是要讓核能延續，讓產業更有競爭。



沈宗隆向達德能源公司收賄新台幣2600萬元案，經雲林地檢署依收受賄賂罪、行賄罪起訴，25日雲林地方法院依共同犯《貪污治罪條例》之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年6月，褫奪公權8年，已繳交的犯罪所得新台幣2000萬元沒收。沈則認為判決很公道，是否上訴，要與律師再研討。



根據《中時新聞網》報導，張麗善表示，政府要針對能源政策重新去思考，尤其美國總統特朗普最近公開指稱所有的再生能源是一個世紀大騙局，不僅讓金融機構面臨到很多困境，太陽能業者又把躉購的電高價賣給台電公司，這樣的情況下是惡性循環，而且是全民買單。



張麗善說，到目前為止，口號喊著要淨零減碳，但卻把最乾淨、最穩定、最合理電價的核能完全通通停役。透過23日的公投我們也知道，雖然沒有達標，但在所有出來公投的，同意核三延役占大多數，這是一個非常大的省思。



張麗善強調，希望能針對核能重新定位，是不是要讓核能延續，讓產業更有競爭力，這是大事，盼體恤瞭解民意，我們要的是一個非常合理的電價、穩定的電力，因為現在的極端氣候，讓很多鄉親苦不堪言。