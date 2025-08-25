藍擬修法停砍年金　綠委：會更強大反製作為

民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月25日電／“立法院長”韓國瑜日前預告，最快在823罷免投票後啟動修正軍公教退休法制。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨對年改議題，一定會慎重討論，如何發球，如何殺球，如何接球，一定會彰顯比過去只是反對及反制立場，會有更強大的作為。



對於國民黨續推軍公教退休修法，吳思瑤上午在“立法院”受訪時表示，政府照顧公教人員，應優先針對現職及現役服務的公教人員，而不是拿大量資源去回填、回補給退休的公教人員。



根據《中央社》報導，吳思瑤指出，面對年金可能破產，實現世代正義，絕對不能捨本逐末，把“國家”有限的年金資源，拿來過當的貼補退休公教人員，以至於犧牲現役的年輕世代公教人員，未來的退休金“看得到，領不到”。事實上在年輕世代的公教界，對於國民黨推出走回頭路的法案，都認為期期以為不可，希望在野黨能聽到社會的聲音。



吳思瑤表示，民進黨在2018、2019年推動年改，馬英九曾說要做卻做不到，民進黨做到了。國民黨之前也說今天不做，明天後悔，希望國民黨不要打臉馬英九，不要打臉過去對年輕世代的承諾，不要在騙票時，就說要實踐世代正義，現在為了攏絡鐵票，犧牲世代正義。



媒體詢問，在社群網站上流傳一份軍方內部通知：指出某單位要求麾下招募員，將“立法院”6月三讀通過藍白主導的軍人待遇條例修正案，“志願役加薪3萬元”納入招募文宣，引發外界質疑。



吳思瑤表示，軍方已回應沒有用加薪新台幣3萬元作為招生、增加兵源的宣傳。賴清德在4月已經為軍人加薪，是行政部門發動的合憲加薪，對於軍方人員的各項津貼、給與，也都不斷擴大，民進黨團也尊重行政部門對於“立法院”片面為軍人再加碼提出“釋憲”，就讓“憲法法庭”定奪。



吳思瑤說，她要提醒藍白“立委”，如果有信心合憲，不要害怕“憲法法庭”進行評斷，趕快讓大法官人事同意權在新會期理性審查並順利通過，讓“憲法法庭”能夠組成；若對“合憲”、“違憲”有疑義，應當有勇氣接受“憲法法庭”的裁決，不要再阻撓、癱瘓“憲法法庭”，讓軍人待遇條例及警察人員人事條例的爭議，讓“憲法法庭”解決。