台建商宣稱要倒閉盼鬆綁　台經院：房市沒崩

台經院長張建一。（中評社 資料照） 中評社台北8月25日電／近日房市話題不斷，市場傳出中小型建商倒閉潮來臨，希望台“中央銀行”鬆綁管制措施，不過身兼台“央行”理事的台經院院長張建一今天表示，市場頻頻放話房市快垮了，但房市沒有崩，目前貨幣政策沒有升息必要，也沒有降息空間，請外界“不要道德綁架央行”。



台經院今天舉行景氣動向記者會，張建一表示，今年因為人工智慧（AI）需求強勁，出口太旺，拉動全年經濟成長率上修至長4.45%，在此同時，消費者物價上漲率（CPI）正在往下走；經濟成長強勁，沒有降息空間，物價往下，也沒有升息必要，他認為“貨幣政策維持到年底不會動”。



儘管近期房市話題不斷，陸續傳出中小型建商倒閉，張建一說，很多是建商自己放出來的消息，“內政部”近日也澄清，從數據看來，並無媒體報導所稱，有解約潮或房仲歇業潮情形。



張建一指出，房市交易量明顯收斂，價格方面，中古屋有降，預售屋沒什麼降，但“房市沒有崩”。



張建一當場喊話“不要道德綁架央行”，台灣央行接連推出7次選擇性信用管制，房市好不容易降溫，如果因為房市不好就要央行降息，過去7次信用管制就白做了。



張建一指出，台灣今年經濟成長率達4.45%，相當亮眼，細看產業表現，確實呈現兩極化，但協助製造業有很多方法，不一定要靠降息，政府已經端出出口供應鏈支持方案，“交通部”也規劃推出振興“國旅”措施，這些都有幫助。



另外，美國聯準會主席鮑爾暗示降息，金融市場群起狂歡，台經院景氣預測中心主任孫明德特別提醒，市場聽到降息很開心，但可能降息的原因是美國經濟可能不好，這點必須留意。