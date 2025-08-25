高雄綠總召江瑞鴻：南部也憂心影響明年選舉

民進黨高雄市議會黨團總召、議員江瑞鴻。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月25日電（記者 蔣繼平）大罷免第二波投票再度慘敗，重啟核三公投情況也不盡理想。針對2026地方選舉將是下個戰場，基層民代都有連任壓力，民進黨高雄市議會黨團總召、議員江瑞鴻25日出席活動時向中評社表示，這次大罷免與公投結果，連南部優勢選區看到都會擔心，怕影響明年縣市首長與基層民代的選舉，真的會很憂心。



高雄市仁武區近十年人口數從8萬增至10萬，發展快速，但去年颱風造成嚴重淹水，為此，高雄市水利局25日辦理“八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程”動土，預計明年底前完工，盼有效降低河道水位，減少仁武區的淹水風險。



民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺，民進黨籍高雄市議長康裕成，以及該選區的綠營議員江瑞鴻、邱俊憲、黃飛鳳、張勝富，還有藍營議員吳利成都到了，十幾位仁武區里長也都出席。



康裕成率藍綠議員上台致詞時也特別提到，看到仁武的進步非常開心，但是淹水的事情也是最煩惱的，“市長和未來市長要加油！”陳其邁上台致詞時也回應“有感受到議長的語重心長，會一棒接一棒來治水。”



對於改善仁武淹水問題，民進黨高雄市議會黨團總召、議員江瑞鴻表示，去年凱米颱風來襲又遇到滿潮，造成仁武大淹水，地方民意代表與市政府都要檢討未來把傷害降到最輕，所以爭取截彎取直，拓寬後排水量會越大。



針對大罷免與公投結束後是否對民進黨帶來警訊，江瑞鴻表示，高雄、台南、屏東、嘉義一直都是民進黨的優勢票倉，也是最本土化的選區，看到這次結果，都會隱憂，不知道明年縣市長選舉、基層的議員、村里長的選舉受影響的程度。



民進黨鐵票區有鬆動嗎？江瑞鴻認為，並不能直接這樣解讀，這只是代表長期支持民進黨的人會有擔憂的想法而已，會擔心也是一種好事，提前示警。



陳其邁2026交棒會受考驗嗎？江瑞鴻認為，他自己在地方跑，10個人有8個人說陳其邁這6年有把高雄市治理的很好，而且仁武淹水方面也有花大錢改善，相信不會有問題。



至於民進黨需要做甚麼調整與改變、以及核三公投後反核仍是神主牌嗎？江瑞鴻則認為，這些問題都要由“中央”去討論、由“中央”來回答。他盼“中央”趕快進行檢討、調整、改變後，再次贏得民心。