彭啟明：業者若不處理毀損光電板政府接手

台“環境部長”彭啟明受訪。（中評社 資料照） 中評社台北8月25日電／颱風丹娜絲致台灣南部光電板毀損，還有2成多未清理，主要是1家業者不積極，“環境部”除罰款，也下令9月底前處理完。“環境部長”彭啟明今天撂重話，業者若再不處理，政府就接手。



“環境部”上周統計，颱風丹娜絲造成33案場光電板約13萬5000片受損，分類整理後，目前已近4萬片送交處理機構完成去化，近6萬片陸續收集暫置合法場地，僅剩元昱公司案場約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，因進度落後，“環境部”已累計裁罰新台幣900萬元。



“環境部”要求元昱公司，9月底前一定要將毀損光電板清理完畢。



根據《中央社》報導，彭啟明上午出席“2025年亞太環境教育國際工作坊”後接受媒體聯訪，針對毀損光電板處理問題表示，今天嘉義地檢署主任檢察官已到新庄滯洪池岸邊瞭解情形，如果業者還是一再拖延不處理，政府就會全面接手，但不希望看到這種情形。



彭啟明上週曾表示，要對上百家大型光電案場總體檢；他說，像元昱這樣的公司完全不合格，如果將來要復原，“環境部”會主動介入，這類不符合社會期待的公司應提早退場。



至於大型光電案場總體檢時間，彭啟明說，“經濟部”是主管單位，也接收到“環境部”的訊息，正考量何時進行；雖然目前面臨“內閣”局部改組，“經濟部長”確定異動，彭啟明認為，能源政策是延續的，相信“經濟部”一定會找“環境部”一起做，對光電案場總體檢才能獲得認同。