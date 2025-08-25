盧秀燕不參選黨主席　鄭麗文：是最好的決定

鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北8月25日電／中國國民黨主席將於10月18日改選，黨主席朱立倫堅持要交棒，台中市長盧秀燕也表達不參選，外界憂盧秀燕2026年底卸任後進入無職狀態，恐難維持聲量。國民黨前“立委”鄭麗文25日在廣播節目表示，盧秀燕2026年底才卸任，2027年馬上就要面對國民黨內的初選，如果盧秀燕要參選黨內初選，那幾乎是無縫接軌，沒有什麼空窗期。過去因黨主席與大選候選人不是同一人才有這個憂慮，大家一致對外、沒有私心的時候，這些問題就不是問題了。



鄭麗文25日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，盧秀燕決定不參選，之前就有跡可循，這也是為什麼兩周前，她同樣在這個節目表態，若盧秀燕表態不選，她就會參選國民黨主席，除了大家共同出來挺國民黨之外，最主要的原因，就是要全力表達對盧秀燕的支持。



鄭麗文表示，盧秀燕自有其深思熟慮的考慮，絕對不會只是為了自己，也不只是跟台中市民的承諾。她更認為，盧秀燕做的這個決定，是對國民黨最好的決定，不管盧秀燕做怎麼樣的決定，一定是對國民黨最好的決定。



對於黨內憂心，盧卸任後聲量難維持，鄭麗文說，大家現在當然有很多憂慮，那是因為過去曾出現過，黨主席跟“總統”不同人，而發生了很多故事，“我覺得那是個人的問題啦”，以前吳伯雄跟馬英九也是完全的百分之百合作。她跟國民黨的人感情都非常好，大家都一致對外，沒有私心的時候，這些問題就不是問題。



鄭麗文也說，盧秀燕2026年底才卸任，2027年馬上就要面對國民黨內的“總統”初選，如果盧秀燕要參選黨內初選，那幾乎是無縫接軌，等於盧秀燕一卸任就可能要宣布參選“總統”，並參與國民黨內初選，成為“總統”候選人，沒有什麼空窗期。



鄭麗文表示，盧秀燕說得太好了，主席不是由誰來欽定的；國民黨今天已經公布主席選舉辦法，自然是一個民主公開的遊戲規則，過去，在“總統”提名過程中，國民黨曾鬧的黨內紛擾，影響黨內應有的團結氛圍，浪費很多資源內耗，國民黨不應該在同一個地方跌倒兩次，從這次改選黨主席開始，就如同盧秀燕所說，未來“總統”提名也是一樣，國民黨真的要避免無謂的“茶壺裡的風暴”。



鄭麗文強調，既然國民黨已經公開選舉辦法，自然就用這個辦法來產生未來的黨主席人選，所以，盧秀燕講的就是有政治智慧。她也同意盧秀燕說的，朱立倫已經多次表達交棒的決心，也在726、823非常辛苦，在大家上下一心下，遞出漂亮的完封成績單，因此，她也呼應朱立倫與盧秀燕，“朱立倫辛苦了，可以放心的把棒子交出來，鄭麗文，我，青壯世代也已經準備好要接棒了。”



鄭麗文表示，大家不用擔心，每次黨內選舉過程中，不乏也一些民進黨人士多事，等著對國民黨見縫插針，但她相信，現在的國民黨空前團結，一定會透過民主規則來產生下一屆黨主席，不管是誰勝出，他們都百分百支持新任黨主席，而盧秀燕就是國民黨“溫暖的太陽”、“檯面上最閃亮的政治明星”。