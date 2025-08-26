李中：盧秀燕不選黨主席　要承擔可能風險

國民黨台中市議會團書記長李中。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月26日電（記者 方敬為）國民黨籍台中市長盧秀燕24日宣布不參選黨主席，國民黨台中市議會團書記長李中接受中評社訪問表示，盧秀燕已做出選擇，也只能尊重，但他要舉個例，宮廷劇常演出“皇帝與太子之間雖然有親情保障，但也時常有突發狀況會發生”，盧秀燕不掌握黨機器，可能出現無法控制的情況，要自行承擔。



國民黨抗罷免成功，今年10月18日將改選黨魁，黨主席朱立倫23日表態交棒，並喊話台中市長盧秀燕出面承擔。但盧秀燕24日以市政優先為由回絕，強調台中市的經濟當前面臨美國對等關稅挑戰，是困難時刻，她曾向市民承諾“困難時刻，媽媽會留在台中”，因此不會參選國民黨黨主席，但強調，無論在何位置都會與黨同一陣線。



針對盧秀燕不選黨魁，李中表示，他已多次勸盧參選，但既然盧秀燕已決定不選，那也只能尊重，回顧歷史，國民黨在最近3次大選，可以看到黨主席與大選候選人並沒有合作無間，2016、2020、2024都有這些戲碼上演，當候選人未能身兼黨主席，就要承擔這些可能風險。



李中強調，這不是指派所謂代理人就能解決，今天是盧秀燕的聲望足夠，大家一致認同由盧帶領黨，並且角逐2028大選，一旦不是盧秀燕出面，即使是盧的代理人擔任黨主席，這個人未必能讓眾人信服，當一個黨主席無法有效領軍，盧秀燕也未必能順順利利代表藍營參選大選，有太多難以掌握的變數，反之，當盧秀燕願意親自掌握黨務，可以排除掉許多變因。



對於檯面上表態角逐黨主席的人選，李中說，他沒有特別想法，因為大家之所以會去討論、期待盧秀燕參選，是因為盧的聲勢看漲，當盧秀燕不選，其實黨主席是誰擔任，似乎沒有太大差別，因為與過去的情況相同。

