游家富：朱立倫以退為進　盧秀燕沒肩膀

國民黨前中常委游家富。（中評社 資料照） 中評社南投8月26日電（記者 方敬為）國民黨籍台中市長盧秀燕表態不選黨主席，國民黨前中常委游家富接受中評社訪問表示，觀察整個脈絡，現任黨主席朱立倫很可能是“以退為進”，朱早知道盧不打算選，還刻意點名盧秀燕出面承擔，營造“交棒”的氣氛，事實上是藉盧秀燕之口獲得肯定與背書，並無放棄爭取連任的野心；盧秀燕則沒有肩膀，欠缺扛起重擔的決心，令人失望。



游家富說，盧秀燕早早就不打算選黨主席，卻不趕快對外說明清楚，直到被點名了才願意說明白，還肯定朱立倫“勞苦功高”，盧朱簡直是“唱雙簧”，盧秀燕的表現實屬糟糕，讓不少黨內基層失望，一個有能力代表藍營角逐2028的人選，卻連領導黨務的勇氣都沒有。



國民黨抗罷免成功，今年10月18日將改選黨魁，黨主席朱立倫23日表態交棒，並喊話台中市長盧秀燕出面承擔。但盧秀燕24日以市政優先為由回絕，強調台中市的經濟當前面臨美國對等關稅挑戰，是困難時刻，她曾向市民承諾“困難時刻，媽媽會留在台中”，因此不會參選國民黨黨主席，但強調，無論在何位置都會與黨同一陣線。



游家富表示，在他看來，朱立倫宣示交棒不過是“以退為進”的策略，只是因為國民黨基層對盧秀燕有期待，以及反朱派的聲浪高漲，所以逼得朱不得不表態要交棒，並且直接點名盧秀燕承擔“直球對決”，要盧秀燕不能再閃躲。而該策略確實奏效，因為盧本來就沒打算選，這是許多人早就知曉的事，朱立倫刻意出招，就是要讓盧秀燕把球再傳回去。



游家富指出，朱立倫有野心，盧秀燕沒肩膀。朱若真的要交棒，早就可以宣布辭職，由中常會推舉代理主席處理黨魁改選事務，可是朱立倫只稱“交棒”，又沒說不選，也不辭職，明眼人都看得出來，朱立倫沒真的放棄爭取連任，所以透過點名盧秀燕，藉盧之口獲得肯定與背書，這才是朱立倫的盤算。

