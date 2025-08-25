苦苓爆：賴身邊有一群人千方百計排除他人

苦苓表示，賴清德身邊有一群人，千方百計要把其他人排除在外。（照片：苦苓臉書） 中評社台北8月25日電／726、823大罷免，接連遭遇失敗，台灣社會要求“內閣”改組聲浪越來越大，賴清德用人也遭質疑。作家苦苓24日在臉書發文表示，賴清德身邊有一群人，千方百計要把其他人排除在外。



苦苓說，大選的時候，他想了一個《開箱國寶》的系列，由賴清德帶著觀眾去認識一些台灣特有種生物、有悠久傳統的文物等，嘗試用不那麼“政治”的方式，呈現候選人的文化涵養。



苦苓表示，案子初步通過，要他先帶攝影團隊去拍一個“樣本帶”。一見面，導演竟然連攝影師和助理的名字都不向他介紹，他也發現這3個人都在敷衍了事。



苦苓說，從台中到武陵來回的路程相當遠，3個人對他始終一言不發，完全視他為空氣，連到了晚餐時間也不停車用餐，直到晚上8點多送他回台中高鐵站，冷冷的一聲“再連絡”就揚長而去，從此音訊全無。



苦苓認為，結論就是他們根本不想拍這隻片子，他們被要求才不得已來拍這隻片子，他們把這片子拍爛就不用再拍了。總而言之，他們不想別人來跟他們“搶食”。苦苓說，雖然一毛錢也沒拿，他們還是想要全部自己賺。



苦苓表示，他明白後，反正沒什麼好在意的，何況也沒必要擋人財路。之後再來找他去幫忙，他就意興闌珊了，即使賴清德的表情還是一貫的誠懇。像這些被小圈圈“暗中”包圍的事，賴清德當然也不會知道。