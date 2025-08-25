推廣中元城隍祭　新竹市推出創意實景遊戲

新竹市文化局攜手實境遊戲品牌“聚樂邦”推出期間限定實境任務“枷好運！都城隍挑戰”。（新竹市政府提供） 中評社新竹8月25日電／2025竹塹中元城隍祭於8月22日至9月13日展開，今年新竹市政府文化局特別攜手實境遊戲品牌“聚樂邦”及新竹都城隍廟推出期間限定實境任務“枷好運！都城隍挑戰”，以創新互動方式結合傳統信仰文化，邀請民眾走進廟宇，在遊戲中探索城隍祭的獨特魅力。



台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹都城隍廟是城市重要的信仰中心，也是竹塹城的文化地標。透過將傳統信仰與科技遊戲結合，不僅讓宗教文化有了全新的體驗方式，更能吸引不同世代走進廟宇，感受中元城隍祭的精神與熱鬧氛圍。



新竹市文化局指出，《枷好運！都城隍挑戰》以“消災解厄、迎來好運”為主題，玩家須依任務指引完成一連串現場挑戰，並透過專屬AR濾鏡體驗“線上夯枷”儀式，象徵卸下厄運、迎回好運。成功完成挑戰的玩家可獲得專屬“電子護身符”，為節慶注入更多趣味與儀式感，活動即日起至9月21日於新竹都城隍廟熱鬧登場。



市府推出結合歷史、動漫與沉浸體驗的實境遊戲《塹裡尋妖》，已榮獲倫敦設計大獎雙金獎及美國繆思設計大獎金獎肯定。《枷好運！都城隍挑戰》是市府推動“文化與科技”融合的再次創新實踐，將傳統信仰與遊戲互動結合，不僅創新宗教儀式體驗，也讓年輕世代能以輕鬆有趣方式認識在地信仰文化。



文化局強調，《枷好運！都城隍挑戰》是未來與新竹都城隍廟合作推出主題遊戲的前導體驗，讓民眾搶先透過遊戲互動感受城隍信仰的魅力。未來將持續結合藝文活動，深化文化創意應用，開發更多融合創意的文化體驗。