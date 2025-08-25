徐巧芯問軍火商購可平衡美貿易？卓榮泰迴避

國民黨籍“立委”徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月25日電（記者 張穎齊）美國課徵台灣20%暫時性關稅，尚在談最終關稅率。中國國民黨籍“立委”徐巧芯25日質詢，“外交部政務次長”陳明祺說對美商購軍火，可計算平衡台美貿易順差；“行政院長”卓榮泰卻說，無法在這回答，不能這樣計算，但台美都有持續溝通討論。



卓榮泰25日赴“立法院”提出“台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估”專案報告並備詢。



徐巧芯質詢，20%暫時性關稅迄今25天了，何時有結論？為平衡台美貿易順差，防務預算、軍購歸為2種，一種是政府對政府，另一種是對軍火商的商購，兩者比率是7比3，“外交部”、“國防部”都回答過。她要問政府軍購能否計算在平衡貿易順差、降低關稅？如今有6656億新台幣的軍購不能去平衡差額，但“外交部”政次陳明祺15日有說商購可列入計算貿，“行政院”要不要爭取？



卓榮泰答詢，今天已質詢好幾次時間，台美談判是實體面對面，台北也配合美國時間，由賴清德領隊一直到深夜，關於雙方的計算以及品項的設定，他無法現在在這講，但不是這樣計算的，台美雙方意見都還在互相討論。“行政院副院長”鄭麗君說，還在談判中，由“國防部”規劃，賴清德2月也有對美國宣布加大軍購。



徐巧芯問，有無向美方表達不要疊加關稅？機率高嗎？“政院”今天有承認談及台灣市場開放零關稅，關於糧食安全方面，要向美國採購“黃小玉”黃豆、小麥、玉米，還有石油、天然氣等，那有媒體報導牛肉、動植物、家禽、蛋製品、麵粉有全面零關稅嗎？



鄭麗君答詢，希望愈快談出結果，赴美國華府實體磋商了4輪，每次都數天，也有透過視訊會議，面對面坐下來逐一磋商，她與政委楊珍妮持續朝向總結會議磋商中，達成協議、再談美方的降稅方案，各國都有疊加關稅，歐盟例外，台灣全力爭取不疊加。每年都會有關稅障礙的年度報告，美方會提出期待，“農業部”、各部都會一起與“政院”經貿談判小組溝通。



“農業部長”陳駿季說，關於雞、鴨、家禽、農漁產部分，美國有向台灣提某程度要開放市場，但台灣也有要守護的部分，都在溝通中，黃小玉、澱粉、麵粉目前是零關稅，其實也可降低台灣的生產成本，有幫助。



徐巧芯追問，23日大罷免大失敗後，賴清德說要朝野對話，所以現在卓“內閣”的施政順序是？有採納在野意見嗎？有青年優先嗎？她看到的卻是“政院”用《財政收支劃分法》來綁架地方政府、台北市小學生，不讓小學生喝水、吹冷氣、用電，地方媽媽群組都炸鍋，是拗人一時爽、全院火葬場嗎？



卓榮泰說，“政院”應“立院”要求來報告，會調整財政體質、兩院互動、“內閣”人事等，去年520賴清德是要求經濟發展，現在是更精緻讓體質更好，再來是強化治安。希望徐巧芯不要抹煞“政院”，因應財劃法，“中央”交給地方政府4千億新台幣難道不需要釋權嗎？不知道台北市多了452億嗎？但他還是很感謝“立院”一步步有推重要法案。



質詢後，徐巧芯也在議場外接受時事訪問，她提及自己大罷免案前，也被人用靈堂照，檢調動起來了嗎？到底是誰在囂張？現在都大失敗了，她要把囂張沒比落魄久這句話還給萊爾學院（指民進黨政府）。另外剛剛中午“立院”朝野黨團舉行“修憲”委員會議，最後大家鼓掌推舉民進黨團總召柯建銘當主席，她也建議柯建銘留下來繼續當總召。