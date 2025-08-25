台南市環保局招考清潔隊臨時人員　簡章出爐

台南市環保局睽違3年再辦儲備性質清潔臨時人員招考，並釋出330個名額。（台南市環保局提供） 中評社台南8月25日電／台南市環保局每次招考儲備性質清潔臨時人員都擠破頭，睽違3年再辦，並釋出330個名額。其中駕駛類組新增“路考”測驗，以保障用路及市民安全。“特殊身分類組–身心障礙者”則改為資源回收測驗。甄選簡章與報名資訊今天公布於環保局官網，報名時間自9月1日至9月5日止，一律網路辦理。



台南市環保局表示，這次招考特別委由第三公正機構辦理，比照3年前扛沙包的招考模式，以公開、透明方式進行。錄取人員將依職缺及成績名次分發，候用資格至2028年12月31日止，逾期未能進用者自動取消資格。上次招考共錄取300人，已於今年8月全數進用完畢。



報考資格為設籍台南市滿6個月以上的市民，並須具備各類汽機車駕照。報名分為溪北一區、溪北二區、溪南一區、溪南二區，類組包括“一般類組─男生及女生”、“駕駛類組”及“特殊身分類組”。其中“特殊身分類組”含中高齡失業者、低收入戶或中低收入戶無業者、二度就業婦女、環保廠（場）設施在地里里民（限溪南區）、身心障礙者、原住民，以及警消殉職遺屬等7類保障名額。



一般類組符合基本資格即可報名，駕駛類組則須具備職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕照。



環保局提醒，報名限擇一區、一類組，特殊身分類組也限擇一身份，報名截止後不得修改。報名期間為9月1日上午9點至9月5日下午5點。如需協助網路報名，可攜帶相關文件至環保局官網公告的指定地點辦理。