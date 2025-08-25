AIT邀藍委討論美台防衛合作　網民留言嘲諷

AIT今日發文，AIT台北辦事處處長谷立言邀藍委會面討論美台防衛合作。（照片：AIT臉書） 中評社台北8月25日電／美國在台協會（AIT）25日下午在臉書發文，曝光AIT台北辦事處處長谷立言會晤中國國民黨籍“立委”，討論美台防衛合作，並強調美國致力與跨政治光譜的領導人互動以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。



AIT表示，谷立言與國民黨“立委”會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣安全與全社會韌性致意。我們歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾。



國民黨“立委”徐巧芯在AIT發文下留言，“謝謝AIT的邀請，這樣的互動和對話一定能夠讓台美互動更好！”



AIT的座位安排上，國民黨軍系“立委”、退役海軍上將陳永康坐在谷立言對面的主客位置，陳永康兩側坐著徐巧芯和羅智強。



“行政院”21日通過明年度總預算案，防務預算高達新台幣9495億元，占台灣GDP的3.32%，創下新高，賴清德22日更進一步宣布，將在2030年前，將“國防”預算達到GDP5%的目標。明年度總預算案，將送“立院”審查。



有網友留言表示，“爸爸叫來訓話真有趣”、“都叫去聽訓了，希望這次會乖一點”、“美國政府默許賴政府大罷免搞獨裁 失敗後才低頭找在野黨！真是笑死”、“演的一出鬧劇！一個以為叫兒子來訓話，得意洋洋；一個敷衍了事，嘻嘻哈哈！”、“AIT已經覺得民意不是都在綠營了”。



“行政院”21日討論通過“2026年度政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表”，其中“國防”經費支出編列5614億元，加計特別預算1792億元、非營業特種基金654億元、納列“退輔會”退除役官兵退休給付1064億元，及“海巡署”支出371億元，“國防”預算共9495億元，占明年GDP的3.32%。