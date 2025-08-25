AIT曝光晤顧立雄　討論不對稱軍事嚇阻合作

AIT處長谷立言（Raymond Greene）與台防長顧立雄會面。(照:AIT臉書粉專) AIT臉書發文，谷立言與台防長顧立雄會面。(照:AIT臉書粉專) 中評社台北8月25日電／美國在台協會（AIT）今日下午在臉書發文指出，AIT處長谷立言（Raymond Greene）上周與“國防部長”顧立雄會面，討論美國將持續依據《台灣關係法》履行對台承諾，以強化台灣防衛能力；雙方也交換意見，探討美台在傳統與不對稱軍事嚇阻以及社會韌性領域的進一步合作。



AIT臉書發文較少主動曝光與台灣“國安”高層官員互動，此則發文引發關注。



AIT臉書今天下午連發兩文，一則是谷立言上周與台防長顧立雄見面，討論強化台灣防衛能力。另一篇是谷立言下午會晤國民黨“立委”，討論美台防衛合作。



“行政院會”21日通過2026年度總預算案，歲入編列新台幣2兆8623億元、歲出編列3兆350億元，加上債務還本、特別預算等，還將舉債4000億元。不過“國防”預算採北約標準後，整體達到9495億元創新高，占GDP的3.32%，兌現賴清德先前承諾超過3%的承諾。



9495億包括台軍方主管部分共編列5614億元，加計已編列及預計編列特別預算1792億元、非營業特種基金654億元，同時參酌北約標準，納入“退輔會”退除役官兵退休給付及“海巡署”支出後，預算總計9495億元，整體較今年度增加1768億元、年增率22.9%。

