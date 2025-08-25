大罷免後該總辭　顏厥安：類獨裁民主荒謬劇

台大法律系特聘教授顏厥安。（中評社 資料照） 中評社台北8月25日電／726、823大罷免大失敗後，“內閣”改組成熱門話題，台灣大學法律系特聘教授、紀念殷海光先生學術基金會董事顏厥安批評，大罷免失敗意味“倒閣”成功，“內閣”應總辭，可惜在目前憲政架構下，發動及參與者竟還若無其事當“閣員”，不只是民主荒謬劇，更是行政權獨大的“類獨裁”，人民也因此淪為“憲法災民”。



顏厥安25日於《風傳媒》投書以“帆布政權與憲法災民─由憲法試論‘內閣不總辭，台灣無民主’”為題，並以南部風災比喻大罷免後的卓“內閣”，已經是蓋著帆布的政權，更令人無奈苦笑是，照朝野共謀打造的現有“憲政”體制，僅靠帆布就可號令天下，國民也都淪為“憲法災民”而不知如何自救。



顏厥安指出，大罷免就是一場耍法術走歪路的“曲徑解散國會”，如今解散不成，依照民主憲政基本原理，可說是“實質倒閣已告成功”，不只“行政院長”卓榮泰應辭職下台，整個“內閣”都應該打掉重練。可悲的是“類政變”大失敗，發動者與倡議者竟還可若無其事地繼續“組閣當閣員”，不但是民主荒謬劇，更顯示了行政權獨大的“類獨裁”性格。



顏厥安建議，也許在野黨可以考慮對卓榮泰提出“類倒閣”的“不歡迎”投票，若顧慮民生優先，不想做高強度對抗，也可考慮針對“個別閣員”提出不信任名單；名單表決通過後，賴清德與“行政院”當然可以繼續裝呆不甩，後續就只好交由政治互動與角力了。目前只能說，如果有了無敵星星的在野黨也一籌莫展，那人民也只好繼續當“憲法受災戶”。



顏厥安表示，現在這種多頭參選的“一輪投票”，“總統當選人”有可能根本是多數選民厭惡拒絕的對象，因為當選票數不需要過半。如果放入行政/立法關係的向度，面對“國會”也沒有過半席次的狀況，就變成“雙重少數”卻可以覬覦大權一把抓。



顏厥安認為，多數選民去年就表達對“政黨輪替”的期望，但“反民主”的漏洞卻阻礙其發生。這次大罷免有點類似讓國民黨區域“立委”經歷了“二輪選舉”仍舊全面勝出，照理來說已到組聯合政府的時刻，此刻民心求安定，藍白不太可能提“倒閣”逼共治，但要如何以更民主的方式來填補“反民主”漏洞，就看政治菁英的智慧。