蔡壁如盤點　民眾黨明年應攻下這些縣市

民眾黨創黨元老、中央委員蔡壁如。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月26日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨創黨元老、中央委員蔡壁如接受中評社訪問表示，2026地方選舉對民眾黨來說是壓力與考驗，民眾黨要成長得取得行政權，2026需要設法取得1席至2席縣市首長，除了民眾黨主席黃國昌表態參選的新北市外，新竹市也應攻下來，而中台灣適合民眾黨發展的還有嘉義市、竹北市、彰化縣，都可以好好經營。



2026新北市長如何與中國國民黨合作？蔡壁如說，在國民黨主席選舉結束前，恐怕不會有任何進展，但民眾黨需要多舉辦深入地方的活動，黃國昌的優勢在於聲量大，但新北市幅員遼闊，需要讓地方上更多人都認識黃國昌，讓黃國昌成為最好的選擇，待新任國民黨主席坐下來好好談，她也一定會想辦法極力幫忙。



蔡壁如曾是台大醫院附設醫院加護病房護理師，與台灣民眾黨前主席柯文哲任職台大醫院共事近30年。柯文哲2014年當選台北市長後，隨著柯進入台北市政府，任職市府顧問、柯辦主任。2019年柯文哲成立台灣民眾黨，2020年蔡壁如成為民眾黨不分區“立委”，2022曾任民眾黨選戰小組召集人，2024年出任中國國民黨籍台中市長盧秀燕市政顧問，現為民眾黨中央委員。



蔡壁如接受中評社訪問表示，黃國昌喊出要選新北市長，敢衝也敢講，這就是新聞的能量，身為黨主席親征，對民眾黨絕對是加分。2026地方選舉是社會大眾給民眾黨的壓力及考驗，民眾黨成立目的是服務百姓，那就需要取得政權，才能體現民眾黨的中心思想。取得行政權對民眾黨來說，大於民意監督權，否則像是遇到民進黨完全不理會在野黨監督，政黨發展只會工倍事半。



蔡壁如說，2026地方選舉，民眾黨需要設法取得1席至2席縣市首長，才能培養人才庫，她支持黃國昌選新北市，也一定極力幫忙，因為這代表民眾黨未來。在國民黨主席選舉結束前，民眾黨需要加強與新北市地方連結，讓黃國昌成為最好的選擇，待國民黨主席選完後再坐下來談。



蔡壁如指出，黃國昌選新北的優勢是網路聲量大，但新北市人口有400多萬人、幅員遼闊，有很市中心的都會型，也有鄉村比較偏遠的地方，若民眾黨有意拓展新北，必須開始密集舉辦活動，讓更多地方上的人認識黃國昌，如中秋節要到了，可以辦活動做月餅等，民眾黨需要藉著黃國昌的高知名度，走進去鄉鎮裡。

