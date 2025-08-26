AIT急訪朝野　翁履中：確保防務預算GDP3%　

針對AIT連續發文PO出與朝野對話的訊息，旅美學者翁履中在臉書表示看法。(照:翁履中臉書) 中評社台北8月26日電／美國在台協會（AIT）25日連續在官方臉書貼出2則文，先是AIT處長谷立言上周見“國防部長”顧立雄，另1文則是25日與中國國民黨“立委”會面。據悉，美方在726大罷免第一波失敗後邀約藍委，被解讀美方須與在野黨建立溝通管道，尤其須確保台灣明年“國防”預算至少GDP3%起跳。



德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中今天發文表示，AIT釋出的訊息很明顯，就是為了“國防”預算，北約都可以答應將軍事支出提高到GDP5%，台灣面對大陸壓力，AIT要確保台灣至少提高到GDP3%。



翁履中說，大罷免大失敗後，美方也清楚，下年度的“國防”預算會如何刪凍要看在野黨，所以與藍委溝通是先表達尊重，但美方態度強硬，不管台灣政治如何處理，“特朗普是不會退的”。



AIT昨連上2文，一文是谷立言上周與顧立雄會面，貼文稱兩人討論美國將持續依據《台灣關係法》履行對台承諾，以強化台灣防衛能力；另一篇則是谷立言昨與藍委討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣安全與全社會韌性致意，“我們歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾”。



AIT指出，美國致力與跨政治光譜的領導人互動，以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

