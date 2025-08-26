小英男孩鄭亦麟涉貪　卓榮泰：深惡痛絕

“行政院長”卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月26日電（記者 鄭羿菲）針對“小英男孩”鄭亦麟在擔任“經濟部”綠能科技產業推動中心副執行長時期涉貪污遭台北地檢署聲押禁見，“行政院長”卓榮泰26日表示，無論是哪些犯罪，尤其是我們對深惡痛絕的綠能犯罪，絕對不允許再發生，依法處理勿枉勿縱。



鄭亦麟涉在任內向台電施壓關說“饋電容量”，協助綠能業者順利開設公司，估計至少收賄新台幣200萬元。台北地檢署今晨依貪污、財產來源不明等罪，聲押禁見鄭亦麟、東煒建設董事長陳健盛、兒子兼特助陳冠滔。

