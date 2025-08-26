羅智強參選幫鋪路2028　盧秀燕笑而不語

台中市長盧秀燕面對媒體提問，笑而不語。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月26日電（記者 方敬為）中國民黨籍台中市長盧秀燕表態不選黨主席，國民黨籍“立委”羅智強宣布參選，並強調要替盧參選2028鋪路。盧秀燕今天上午被問到是否支持羅？全程笑而不語，沒有回應。據瞭解，盧秀燕不選黨魁的其中考量在於，2026九合一選舉台中市長的部分要交棒成功，重心得放在台中，黨主席的身分會有侷限，如今羅智強的表態對盧有利，台中藍營人士普遍正面看待。



國民黨主席將於今年10月改選，在“藍營一姐”盧秀燕表態不選後，羅智強25日表態參選黨魁，26日並召開參選記者會，羅智強強調，藍營不缺領袖，但若耗於內鬥終自損實力，2028年藍營若要贏，“國民黨只能有一個太陽，就是盧秀燕”。他並宣示，若當選主席，在2026年完成縣市長選舉任務後3個月內，就會以黨主席身分徵召盧秀燕選大選，同時辭職，支持盧秀燕接任黨主席。



針對羅智強宣布參選國民黨主席，並宣示替盧秀燕搭橋，盧秀燕26日主持市政會議前被問到，是否支持羅參選黨魁？有與羅智強合作嗎？盧笑而不語，直接進入市政廳主持會議。



據瞭解，羅智強參選黨魁的相關宣示，對盧秀燕相當有利，台中藍營人士及挺盧派都正面看待。由於盧秀燕不選黨魁的考量除了避免被貼上“落跑”標籤，減少被民進黨攻擊的機會之外，也考慮到2026台中市長選舉的要交棒成功，勢必得將重心得放在台中，擔任黨主席必須全面兼顧，有其侷限性，也是盧秀燕決定不選的原因之一。