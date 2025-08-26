綠營內鬨！郭國文承認用髒話飆罵柯建銘

綠委郭國文。（中評社 資料照） 中評社台北8月26日電／726、823大罷免大失敗後，綠營內部檢討聲浪不斷，民進黨籍“立委”郭國文傳出曾在8月8日黨團大會氣得對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘飆罵髒話。對此，郭國文26日也承認此事，“這來自於我對黨團路線的不滿與檢討”，普發1萬當時超過10多位“立委”發表意見，但柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為稱會“違憲”，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。



媒體報導，郭國文表示，民進黨挫敗的檢討，從來就不該對人，而是路線檢討，過去一年多來的路線，就是離民心越來越遙遠！今天有報導寫出，他前幾周在黨團大會上和柯建銘的衝突，“我必須強調，這來自於我對黨團路線的不滿與檢討”。



郭國文指出，過去許多法案，我們為了與藍白“全面對抗”，不只禁止自己“立委”提案，甚至連院版也禁止提！比方說《財劃法》，明明大家過去都主張要修，但為了減少藍白修法的正當性，寧可說現行版本最好，也不願提院版。



郭國文表示，又或是如報導所寫的普發現金案，“財政部”沒有好好論述超徵，導致1萬元已經成為基層的期待，尤其是災區民眾更渴望1萬元。



郭國文說，當超過10位“立委”輪番發表意見，也提議由“政院”提出預算避免“違憲”問題時，柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為稱會“違憲”，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。



郭國文認為，當藍白行徑離譜時，例如明顯“違憲”的“國會”擴權法案，要對抗他絕對是全力以赴。但是為了對抗而對抗，還限制自家“立委”提案，他無法認同。我們已經不是“國會”多數了，衹有透過提出比藍白更進步、更民生的法案，民進黨才能回歸到進步與改革的本質。