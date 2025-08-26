台中市旗被嫌醜　盧秀燕宣布換新

台中市新舊市旗比較。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月26日電（記者 方敬為）台中市旗幟樣式設計簡單，僅以黃底紅字寫上“台中市”，長期被民眾嫌醜。中國國民黨籍市長盧秀燕今天宣布，台中市旗即日起更新，將以台中市政府的府徽結合楷書“台中市”與英文“Taichung”為新市旗設計，新舊融合，替台中市未來發展帶來新氣象。



台中市旗因設計樣式簡單，過去經常被提出討論，甚至被批評是“六都最醜”，盧秀燕26日主持市政會議宣布，台中市將推出新市旗，她笑稱，舊市旗過去討論度很高，民眾認為太簡單，甚至是“簡陋”，紛紛希望市旗更新，市府呼應民意，決定推出新的旗幟設計。



盧秀燕說，舊市旗以黃色旗面搭配紅色楷書“台中市”，簡單明瞭，不過大家其實對台中市政府的府徽相當熟悉，也就是台中公園“湖心亭”輪廓視覺意象，大家都知道湖心亭是台中市地標，所以新式旗面將以府徽為主視覺，旗面改為白底，同時結合舊旗幟的楷書“台中市”，再加上英文“Taichung”，不只新舊融合，並增加國際化元素。



盧秀燕宣布，新市旗即日上路，未來這面旗幟將代表台中市，所以要通令各個機關，更新市旗，並讓大家瞭解舊市旗已汰除，避免大家有混淆不清。