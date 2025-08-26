台中產業衝擊浮檯面　面板停線勸退資深員工

美國對等關稅衝擊台灣相關產業。（中評社 資料照） 中評社台北8月26日電／美國對台課徵20%疊加關稅，引起產業震撼，中國國民黨籍台中市長盧秀燕日前表示，美國關稅對產業衝擊嚴重，中部產業首當其衝，“最困難的時候媽媽會在家”。近期已有面板廠整條生產線停擺，資深員工遭勸退，並伴隨變相減班措施，對勞工生活造成直接影響。



根據《工商時報》報導，國民黨台中市黨部副主委張書華指出，太平工業區九大工業中，多家五金業自第三季起已實施“四休三”或“三休四”，其他產業則因等待關稅稅率確定而暫緩出貨。二代接班企業勉強維持營運，若無接班者，明年歐盟碳稅將帶來更大衝擊。中小企業人心惶惶，多保持低調，以免被貼標籤或引來過度關注。



台中市太平廠商協進會理事長李松原表示，會員企業超過200家，其中至少10家已實施“四休三”，受牽連員工人數不少，業者希望政府能提供轉型協助。張書華補充，自行車、工具機等出口導向產業首當其衝，尤以自行車廠育華工業受匯率與關稅雙重影響，年底將停業，凸顯傳產經營困境。



“勞動部”中彰投分署統計，自4月3日以來，中部已有53家廠商、912名勞工申請雇用安定措施補助，補助薪資差額50%，其中機械設備製造業最多，共32家、594人。8月13日公告的強化版措施後，薪資補助提高至70%，適用行業擴增至9大類，最早9月1日即可申請。



台中市勞工局指出，今年至8月15日止，受理45家事業單位大量解雇計劃書，解雇人數共1192人，以住宿及餐飲業最為明顯；截至7月底，失業給付初次認定人數為7379人，比去年同期增加5.37%。其中，30至44歲人數最多，其次是45至64歲2571人、15至29歲1462人、65歲以上計20人。唯逼退或自願離職者未必能申報失業給付，使實際受影響勞工數可能更多。