王信文：美課半導體重稅恐致台優勢產業外移

彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月27日電（記者 方敬為）美國總統特朗普擬對半導體課徵個別關稅，並暗示稅率可能達到200%、300%。彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，美國準備對半導體課徵重稅，目的就是要所有半導體業者都遷移美國生產。



王信文指出，台灣方面，雖然主要龍頭台積電因為赴美投資，得以豁免個別關稅，其他中小型廠商恐怕吃不消，加上台積電赴美國擴大投資，上下游產業鏈也勢必得跟著去美國，在個別關稅及產業磁吸效應驅動下，台灣的優勢產業恐怕大舉外移。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



針對特朗普揚言對半導體產品課徵個別關稅，稅率上看300%，而對於赴美設廠或擴大美國投資的廠商則可能給予豁免。王信文表示，該政策宣示，立即將台灣高度仰賴外銷的半導體產業推向結構性重整的十字路口，業者若要免稅，多數重要廠商不得不考慮把生產或關鍵環節搬到美國。這對台灣的經濟發展將造成劇烈衝擊。



王信文說，這是典型“美國優先”的政策設計，核心以美國利益為主軸，要達到所謂的“MAGA”目標。可以觀察出，特朗普祭出豁免的門檻，傾向那些已在美國有生產或能見度高的龍頭廠商。



他指出，過去幾年國際品牌與通路商已在要求供應鏈多地設廠、分散風險，因此部分廠商早有在東南亞或其他地區設廠的準備。但若選址在美國，就可能獲得關稅豁免；若選在被視為“受限或有問題來源”的地區，反而可能面臨更高的個別關稅或貿易障礙。美國正是藉此方式迫使業者必須移入美國生產。

