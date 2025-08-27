蔡賴同框　莊嚴：賴清德應對未來跛腳局面

黨外新連線召集人、民進黨組織部前副主任莊嚴。（中評社 資料照） 中評社台中8月27日電（記者 方敬為）蔡英文在大罷免失敗後發出與賴清德同框的照片，並強調支持執政團隊。黨外新連線召集人、民進黨組織部前副主任莊嚴接受中評社訪問表示，該會面比較可能是賴陣營主動，主要考量在應對後續將到來的跛腳局面，民進黨2026地方選舉堪憂，賴勢必被逼宮，英系很可能班師回朝，賴清德提前打點，有設下防火牆的意味。



莊嚴認為，賴清德開始有危機感，畢竟從726到823兩度罷免投票，都以失敗收場，賴還可以把責任推卸給“公民團體”，但明年九合一選舉，倘若再輸得一蹋糊塗，賴清德再怎麼厚臉皮，責任是避無可避，蔡英文屆時很可能被拱回鍋領導黨務，即使賴百般不願，仍難以回天，所以才需先與蔡英文碰面，塑造派系和諧的表象。



莊嚴，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



針對蔡英文釋出與賴清德、蕭美琴同框照片，並表態支持執政團隊，莊嚴表示，按照蔡英文的性格，不太會主動要介入指點江山，比較可能是配合賴陣營演出，畢竟蔡、賴一直有心結，非必要，兩人幾乎很少互動，他研判，賴清德開始感到黨內苗頭不對，因為這一年，民進黨將資源放在發動大罷免，結果連遭滑鐵盧，背後授意的賴清德以及主導的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘難辭其咎，黨內不滿情緒高漲。



莊嚴指出，雖然目前看起來，檢討逼宮的聲浪只到柯建銘身上，還不至於再向上延伸至賴清德，可是賴也開始有危機意識，民進黨非賴系勢力正在集結，醞釀衝撞當前的黨內權力結構，賴清德正碰上跛腳危機，所以可觀察出，賴先是找“英系”徐國勇接任黨秘書長，接著又與蔡英文會面擺拍，一方面按耐各派系蠢動，一方面也是判斷英系很可能班師回朝，因此提前因應。

