參選國民黨魁　鄭麗文：兩岸共創強強聯手

前藍委鄭麗文接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月27日電（記者 張嘉文）針對參選中國國民黨主席一事，前“立委”鄭麗文接受中評社訪問時強調，她會讓國民黨從羊群變成獅群，以2028重返執政，且成為“國會”第一大黨為目標來進行，而接下來的3到5年，是台灣最關鍵的時刻，如何能避免戰爭，避免美國透過民進黨聯手掏空台灣很重要。



在國民黨的兩岸路線上，鄭麗文說，中國國民黨黨章所主張的兩岸關係，以及“憲法”都是一中，她認為要以這樣的主張引領民意導向，以認同為中國人而贏得選票重返執政，中國大陸是我們的資產不是負債，更要尋求站在巨人肩膀上同行的機會，才是台灣的解方。



鄭麗文也說，如果她擔任國民黨主席，為了兩岸和平，共創強強聯手的美好未來，一定要有各種的對話、和解、合作的過程，所以國共的正式對話，包括國共論壇的重啟等等，都是一定要做的，且不限於過去那些謹小慎微，更應該要大開大闔去做，不用瞻前顧後、怕被抹紅、貼標籤，她只怕不能在最短時間內，開創出兩岸和平。



國民黨抗罷免成功，今年10月18日將改選黨魁，黨主席朱立倫23日表態交棒，並喊話台中市長盧秀燕出面承擔。但盧秀燕24日以市政優先為由回絕，不會參選國民黨主席，但強調無論在何位置都會與黨同一陣線。



國民黨主席選舉時程是9月4至5日領表登記，10月18日投票，11月1日舉行全代會正式交接。目前已表態參選的人有鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、中常委孫健萍、藍委羅智強等。



鄭麗文接受中評社訪問，談及她決定參選主席一事表示，自己參選絕非測水溫，而是肩負嚴肅承諾，現在盧秀燕不選，她就會義無反顧選到底，這不是開玩笑的，也不是來測水溫，而是玩真的，這是一個嚴肅的承諾。



她認為，國民黨當前面臨的不是人事之爭，而是方向與路線的抉擇。國民黨必須徹底脫胎換骨，成為一個驍勇善戰的政黨，從羊群變成獅群，在2028年，我們的目標是成為“國會”第一大黨，2028的選舉支持率要過半，“國會”要過半，國民黨的支持度要超過民進黨。