被點名選國民黨主席　黃敏惠：市政工作多

嘉義市長黃敏惠。（中評社 資料照） 中評社嘉義8月26日電／中國國民黨主席改選面臨難產，國民黨前秘書長李乾龍點名國民黨副主席、嘉義市長黃敏惠也是黨主席的適合人選。對此，黃敏惠26日受訪表示，支持台中市長盧秀燕所說的，市政工作，任期還有485天，做好每一件事是對市民最大的回報，我們（國民黨）的人才很多，相信會有“更大的共識，推選出更好的人選來做桶箍”。



根據《中時新聞網》報導，黃敏惠說，她支持盧秀燕市長所說的，市政工作仍多，且所面對的新挑戰仍相當多，對每位縣市首長來說都是如此，也可以看到每位縣市首長都相當認真。



黃敏惠表示，這對我們來說，哪怕我們的任期還有485天，我們也都瞭解要做好每一件事，這是對我們所有市民最大的回報。



黃敏惠說，她也知道，很多人對國民黨有很大的期待，民主政治就是政黨政治，大家一起往好的方向去做。



黃敏惠表示，她自己也經歷過那段，從第一次的政黨輪替到後面幾次的政黨輪替，她希望台灣的民主和大家都能朝向越來越好的方向。



黃敏惠說，她希望執政黨能和在野黨大家一起攜手合作，這是所有人民的期待。



黃敏惠強調，大家對國民黨也有期待，我們的人才很多，她相信會有大家更大的共識，推選出更好的人選出來，能夠做桶箍，把大家團結起來，而且是攜手合作，讓大家看到更美好的未來。