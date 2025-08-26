小英男孩遭法辦　台綠能弊案還有更大尾？

綠能科技產業推動中心官網有各類業務資料。(照:綠能科技產業推動中心官網) 中評社台北8月26日電／台“經濟部”綠能科技產業推動中心驚爆弊案，有“小英男孩”之稱的“經濟部”綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌任內收受2家太陽能系統廠泓德能源、東煒建設賄賂數百萬元，遭檢調查辦，引發外界關注。但所謂“綠能科技產業推動中心”究竟是什麼？有利可圖嗎？令人外界好奇。



綠能科技產業推動中心2018年2月成立，盼把台灣打造為亞太綠能中心。依綠能科技產業推動中心的官網顯示，綠推中心主要協助政府落實綠能科技產業創新推動方案，促成綠能推動、產業發展、科技創新、綠色金融等四大發展願景；另外，綠推中心也辦理台灣綠能技術發展評估、相關政策與法制研析等重要事項。



根據《中時新聞網》報導，昨晚傳出台經長郭智輝是因肝部疑有癌變，才提出辭呈；同時有消息指，已請辭的郭智輝對於最新爆發的鄭亦麟案，頗為關切；據友人轉述，郭智輝提及此案時說，“有些人就是不自愛”、“真正大尾的還未浮出水面”，盼檢方針對綠能產業弊案徹查到底。顯示似乎仍有後續。



該官網有太陽光電金融業務培訓課程。說明中提及，在全球邁向淨零排放的趨勢下，太陽光電與綠色金融成為企業永續轉型的重要動能選項，政府積極推動土地多元應用與政策法規整備....，因應太陽光電廠投資資本高、回收期長等特性，需引入多元資金挹注。為此，課程結合政策、技術與金融觀點等內容，協助參與者掌握產業趨勢，培育金融永續人才。



若從綠推中心官網文字敘述看來，都屬於一般政策用語，看不出玄機。但其歷史背景很不平凡。資料顯示，綠能科技產業推動中心，是民進黨政府為推動綠能產業發展成立的重要機構，執行長由“經濟部次長”擔任，另設置1至3名副執行長。



涉案的前副執行長鄭亦麟，畢業於台大經濟系、英國倫敦大學學院（UCL）能源及環境經濟暨政策碩士，曾擔任“行政院”能源及減碳辦公室主任。鄭在蔡英文競選“總統”時，與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，被外界封為“小英男孩”。2019年，他兼任台船子公司台船環海董事，引發“政治酬庸”批評。熟悉能源產業人士形容，據傳綠能投資案若要推動，幾乎都必須經過鄭的協調。



綠能是小英政府力挺的新興產業，涉及利益大，相關弊端也一直傳言不斷。檢調查出，鄭亦麟擔任綠能科技產業推動中心副執行長期間，被視為台灣離岸風電區塊開發政策重要推手；而鄭亦麟離開綠推中心後，曾任職涉及風電案的外商麥格理公司，後又轉到公股售電平台“台灣智慧電能公司”擔任副總經理，早有“立委”質疑，鄭規避旋轉門條款。



台南市調查處日前接獲情資，鄭男在擔任“綠能科技產業推動中心”副執行長期間，涉嫌收受上市公司泓德能源及東煒建設公司的賄賂，因此報請台北地檢署檢肅黑金專組檢察官高文政組成專案小組偵辦。