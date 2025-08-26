AIT罕見動作引關注　綠委王定宇指兩原因

綠委王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北8月26日電／美國在台協會（AIT）25日傍晚，罕見貼出處長谷立言上周拜會台“國防部長”顧立雄的照片，隨後也公布25日與5名中國國民黨籍“立委”見面的照片。對此，民進黨籍“國防”委員會“立委”王定宇26日在直播節目表示，美國做了ㄧ個很重要的態度就是平衡，及議題聚焦。



根據《中時新聞網》報導，王定宇26日接受民進黨直播節目《午青LIVE》訪問時，被問到有關AIT罕見主動貼文一是背後涵義時指出，AIT跟顧立雄見面，討論的是台美的“國防”安全、地緣政治的穩定，接下來公佈的跟台灣長期被認為會主導“國防”投資的國民黨見面，雙方討論的是，台灣的“國防”安全、“國防”投資、台美的“國防”合作，主題是一樣，美國做了ㄧ個很重要的態度就是平衡，不是只有跟藍營談，也跟綠營執政黨。



王定宇說，對美國政府來講，民進黨執政找民進黨的“立委”跟找民進黨的“國防”官員，其實就是找執政團隊，所以第一做到了黨派平衡，第二個就是議題聚焦，就是希望朝野同樣的關心台灣的安全，同樣關注台灣的“國防”預算不要被阻撓，所以這個東西聚焦而且非常清晰，而且在9月份“立法院”要開議之前。



王定宇指出，9月份台灣的年度“國防”預算來到9400億，如果把對戰力沒有直接幫助的“退輔會”一千零幾億拿走，增加到8300多億，這個特別預算，要處理的方向包括全面提升台灣的防空能力，讓防空能力透過這個戰場指揮系統，把所有的雷達感知系統跟所有的火力連結一起，來空中威脅的，不管是遠程火箭炮或導彈、無人機、直升機戰鬥機等，透過所有感知系統的串連，用AI加速判斷後，所有的火力，不管是自造的飛彈、火砲或向國外採購的火砲飛彈等整個結合在，做出最有效的反擊，強化台灣整體“國土”的防空實力。



王定宇形容，這叫做如鐵球般的防空能力，這個是這一次的“國防”特別預算要提升的第一大項，另外一個是要提升戰備縱深，從俄烏戰爭經驗，軍火庫裡面存放的火箭飛彈砲，彈藥足夠，所以必須提高在軍備彈藥的儲備量，另外就是建構台灣能夠自給自足自我生產，例如愛國者飛彈。是不是能夠建構在台灣能夠生產的供應鏈？平時可以成為美國供應全世界民主聯盟的供應鏈的一份子，台灣還可以經由這樣子成為軍工業，既是一項產業，可以成為賺錢的事業，戰時成為台灣可以自給自足。

