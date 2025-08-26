八百壯士喊停砍年金　傅崐萁：下會期定推動

八百壯士捍衛中華協會發出聲明，呼籲國民黨團在“立院”新會期通過停止退休俸逐年遞減提案，勿再食言。（照片：八百壯士捍衛中華協會提供） 中評社台北8月26日電／反年改退將組成的“八百壯士”團體今天對中國國民黨下通牒，呼籲國民黨“立院”黨團推動停砍年金，勿再食言。國民黨團總召傅崐萁表示，一定要留住政府一流人才，且當年政府號稱一年節省幾百億元，對比現在台電虧損要貼補幾千億元，當然要撥亂反正，國民黨團在下會期會與民眾黨團、民進黨團充分討論及協商，推動停砍年金。



“八百壯士捍衛中華協會”今天發表聲明，呼籲國民黨“立院”黨團實踐承諾，在“立院”新會期通過停止退休俸逐年遞減提案，勿再食言。



傅崐萁表示，每一個民主政府，為“國家”長遠進步及發展，一定是希望公部門能夠爭取一流的人才進入，來為人民服務，“國家”才有向上提升的力量，因此政府對公職人員的承諾，就更該受到信賴保護原則，這也是聯合國兩公約中所提到的。



傅崐萁指出，民進黨過去在有“國會”多數情況下，砍了“國家”人才的退休金，讓他們連安養終老都不行，打著一年節省200至300億元的口號，發起世代鬥爭，並以剝削洗腦方式傳播，在如此施政下，整個“國家”貪汙腐敗，罄竹難書。光台電虧損就要貼補幾千億元，卻放著終身“為國服務”的公職人員，如此鬥爭，國民黨當然要撥亂反正。



傅崐萁提到，停砍軍公教年薪本來就是可以討論的，而且7年前通過相關法案時，本來就有但書，就是執行數年後可以討論，現在早就過了該時間點，本來就依法可以討論，所以國民黨在下會期一定會拿出來，請大家評評理，請大家對照現在政府貪腐損耗人民，跟留住一流政府人才之間，孰輕孰重？民主“國會”中，什麼事都可以討論，國民黨團一定會跟民眾黨團、民進黨團充分討論及協商，推動停砍年金。



“八百壯士捍衛中華協會”稍早表示，為爭取軍公教警消權益，他們於4月中旬即投入反罷活動，以雙北“立委”為對象，計参與里民說明會、中大型造勢活動等20餘場次，並於8月12日邀集公教警消“全國”各協會會長、理事長及代表研擬聯合聲明文，冀國民黨“立院”黨團能踐履承諾，勿再食言，還我合法權益，以遂我殷殷切盼之心；聯合聲明文並於8月25日遞送“立院”。

