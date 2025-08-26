北市驚見機器狗　李四川：人行道巡檢新夥伴

“智能機器狗”搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位並自動通報缺失，大幅提升巡檢效率。（李四川Hammer Lee臉書） 中評社台北8月26日電／台北市人行道普查出新招！中國國民黨籍台北市副市長李四川於26日在公布一項創新科技應用，透過搭載光學全景調查系統的“智能機器狗”，為台北市人行環境治理開創新紀元。這項巡檢新夥伴具備“360度建模”及“精準定位設施”等功能，更可自動通報缺失，大幅提升巡檢效率。



李四川26日在臉書貼出一張機器狗的照片，並在留言處放上他與機器狗在人行道散步的照片，模樣相當可愛。李四川表示，這隻智能機器狗是北市的人行道巡檢新夥伴，落實人行環境治理上的創新應用。



李四川指出，該智能機器狗這隻機器狗搭載光學全景調查系統，能360度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失。以往車輛無法進入、需要人工調查的狹窄人行道，它都能靈活走進去，效率大幅提升。李四川強調，這項技術不僅讓人行道調查更快更準，也能累積完整數據，協助市府打造智慧、永續的城市。



台北市工務局新建工程處維護科科長羅馨宜透露，目前台北市與廠商合作導入1台智能機器狗，主要功能在於人行環境巡檢。該設備由台灣超鉞科技進行軟體開發與整合，包括導入加拿大FLIR高解析工業相機與本土研發的環景建模系統，能夠進行360度環境影像蒐集、精準定位與缺失辨識，協助建立科學化的人行道巡檢資料。



新工處表示，該機器狗可執行人行道巡檢任務，以往市府必須委外交由廠商人工巡檢人行道是否有破損、坑洞並統計回報改善，透過機器狗巡檢可節省人力並提升巡檢效率，以往車輛無法進入的狹窄人行道，它也都能靈活穿梭。