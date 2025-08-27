張國葆：兩岸關係若好　台灣免遭特朗普索求

左起新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、前外交官張國葆、前“立委”陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月27日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普調停俄羅斯與烏克蘭停火，給台灣帶來何啟示？台前駐以色列代表、中國國民黨大陸事務部副主任張國葆26日表示，特朗普是只講利益的商人，沒民主價值與道德，倘若兩岸中國人關係好，台灣就免遭特朗普予取予求。



張國葆26日上國民黨籍前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇的“志聖鮮思”節目，談及特朗普在俄烏調停中，台灣是否會像烏克蘭？是否會被出賣？



張國葆表示，特朗普是做房產的生意人，講求利益，沒什麼民主價值與道德，“外交部”常說要結合理念相近的國家，但在特朗普身上並不管用。他認為王牌就是兩岸關係，敵人的敵人應是朋友夥伴，兩岸關係緩和，美國就會比較介意，但現在並非如此。



張國葆，美國維吉尼亞大學政府及外交所碩士，曾任“行政院新聞局國內新聞處長”、駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞組長、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組長、馬英九時期府機要室主任、公共事務室兼代主任、第三局長兼大禮官、駐希臘台北代表處代表、“外交部國際傳播司長”、駐台拉維夫台北經濟文化辦事處代表、陸委會、海基會等職。



張國葆指出，他以前在馬英九政府工作，歐美等高階國會議員、政要都會問馬英九，為何與大陸談這麼多協議，都談不出什麼來？但其實兩岸中國人有事都好商量，只要兩岸關係良好，美國就不會予取予求。但現在政府卻沒好好處理，以致台積電也被索求赴美，很多籌碼沒運用好。



他說，從烏克蘭能借鏡，烏克蘭被俄羅斯、美國都要求不能加入北約。特朗普上台，美國施行孤立主義，不願讓美軍介入任何地區紛爭，烏克蘭是歐、俄衝突最前線，俄羅斯無法容忍烏克蘭加入北約，北約也不敢派兵介入烏克蘭，只能送武器支援。這關係非常微妙，因此難道美國會願派兵駐台嗎？



張國葆指出，在特朗普眼中，台灣只有晶片，其他什麼都沒，所以現在逼台積電遷廠，且美國只承認一中，沒理由介入兩岸內戰，會認為這是中國的內部事務，過去他聽過前陸委會主委蘇起演講，美國智庫有10幾次兵推，在第一島鏈都沒贏過，沒勝算。美國現在是孤立主義，在第一島鏈打不過中國，因此美國人不會幹這種傻事，中國也不會上美國的當。



談及他過去在以色列的外交經驗，來借鏡台灣，張國葆說，以色列猶太人習慣戰爭，聽到警報都躲在防空洞，飛彈常常飛，但以色列的鐵穹防空系統很厲害，電腦駭客也非常強，所以能打贏巴勒斯坦、伊朗，且與美國關係良好。特朗普政府敢宣布以色列耶路撒冷是首都，唯獨特朗普政府把大使館駐進耶路撒冷這塊有爭議之地。



他指出，以色列與巴勒斯坦哈瑪斯戰爭，巴勒斯坦死了6.3萬人，以色列死454人，不成比例，以色列是無差別攻擊。而台灣是不可能與以色列類比，以色列後面是美國，美國無條件支持，因美國福音教派有1億多人，這些人都是特朗普的鐵票，力量大。而現任美國駐以色列現任大使是麥克‧赫卡比（Mike Huckabee）就是福音教派，猶太人福音教派支持美國政客的力量很大，所以特朗普會幫以色列打伊朗。



張國葆說，以色列人很強，但台海不同，全球都支持一中，大部分都與中國大陸建交，並認為台灣是中國大陸一部分，台灣與以色列力量差太多。



他認為，賴清德的幕僚團隊在處理對美、兩岸關係真的要加強，賴清德去年9月還出包，竟批評大陸應在璦琿條約拿回被割讓給俄羅斯的土地，使得俄羅斯外交部都笑賴清德像是在“狗吠”。建議賴仍必須加強兩岸溝通交流，民進黨是否為選票不敢有兩岸和緩政策？和平相處才不會有戰爭風險。以色列有2天動員30萬軍力的韌性，台灣能嗎？打得贏嗎？