張國葆：防務預算應用於關稅談判　台太可惜

台前駐以色列代表、中國國民黨大陸事務部副主任張國葆接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月27日電（記者 張穎齊）針對台灣明年防務預算編列新台幣9495億創新高佔GDP 3.32%，賴清德更宣布2030年前提高到5%，就幾乎是政府歲出的二分之一。台前駐以色列代表、中國國民黨大陸事務部副主任張國葆接受中評社訪問表示，台美正值關稅談判，防務預算應用來平衡對美貿易順差，有利降關稅，但台官方的談判團隊太可惜，為何不去談？徒讓財政壓力大。



張國葆指出，軍購雖不被計算列入GDP及平衡貿易順逆差，但他認為應可談談看，軍用商售的方式來平衡也可，日本、韓國也是用軍用商售，而台灣要負擔的防務預算金額這麼大，當然要在關稅談判中提出來軍用商售是否能平衡貿易順逆差及降關稅。但美國顯然覺得台灣是非買不可，看準台灣沒地方採購，但台灣若負擔如此龐大防務預算，內部經濟情何以堪？已有很多中部機具業、工廠都停工放無薪假，壓力太大。



張國葆，美國維吉尼亞大學政府及外交所碩士，曾任“行政院新聞局國內新聞處長”、駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞組長、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組長、馬英九時期府機要室主任、公共事務室兼代主任、第三局長兼大禮官、駐希臘台北代表處大使銜代表、“外交部國際傳播司長”、駐台拉維夫台北經濟文化辦事處大使銜代表、陸委會、海基會要職等。



張國葆向中評社說，雖說不曉得最終關稅率會多少，但就看“行政院”經貿談判小組會不會用籌碼，台灣有很多籌碼，但若都不會用，他擔心後續只會被要求要投資幾千億美元給美國。希望政府能好好思考，應派懂談判經驗的人，要知道大陸商務部黨組副書記、國際貿易談判代表兼副部長李成鋼就是身經百戰，台方卻不見有財經、農經專家加入談判，而是“文化部長”出身的“行政院副院長”鄭麗君及“國安會秘書長”吳釗燮等人。

