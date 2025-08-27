林深靖：台灣歌頌殖民者　全世界絕無僅有

左翼民間團體平行政府秘書長林深靖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月27日電（記者 蔣繼平）針對綠營兩波大罷免大失敗對政局影響，左翼民間團體平行政府秘書長林深靖向中評社表示，這驗證民進黨神主牌“反核、抗中保台、強調美國關係”不堪一擊，且對綠政權造成危害，神主牌變八股，難再召喚人心。但他認為寧悲勿喜，未來社會大課題是“重新認識台灣”，拿掉被民進黨用意識形態遮蔽的歷史，才有未來。



林深靖表示，國民黨經過內戰歷史，應該更要反思，盼10月新主席選出來，能讓外界看到新的面貌，更清楚認識台灣本質，具體看到台灣與大陸關係，在整個國際局勢下看到台灣海峽的問題，更認識美國的真面目。他強調，因為藍綠都一樣親美，一樣聽話，所以這些都要重新思考。



林深靖，1961年生，在台南定居，法國理昂第三大學現代文學碩士。曾任《南方雜誌》編輯、《亞洲周刊》特約評論員。著有《政經事件簿》、《無德小英》等作品。社運界人士，目前擔任平行政府秘書長，訴求與當權統治者處於平行抗衡的狀態的民間團體。



林深靖表示，民進黨能有今天這樣的權位，靠過去營造出來的神主牌，但這次不管大罷免或核三延役公投，都驗證民進黨這些神主牌不堪一擊，已無法再用來召喚人心，而且可能是對民進黨的政權是一種危害。當民進黨過去凝聚票源的神主牌破碎了，未來的選舉，還能夠拿出什麼新的東西出來？



“反核、抗中保台、強調台美關係⋯⋯”林深靖數了幾張民進黨神主牌後，他說，其實所謂神主牌，就一個角度來講就是“八股”，也就是民進黨自己營造出來的八股，八股破碎了，代表人民覺醒了。



林深靖指出，尤其蔡英文最喜歡強調的一句“台美關係史上最好”選舉標語，不斷宣揚得到美國的保護傘，但因為今年關稅戰與特朗普因素，大家看得出來已經不太管用，且對民進黨帶來巨大危機。



林深靖說，明年年底要參與地方選舉的人、這些綠營內部菁英，到底要拿什麼東西出來？過去民進黨營造的價值都是破碎掉的，再加上操作過程中有太多扭曲、不現實、不具體面對的態度，對執政黨來說是不嚴謹、不科學。